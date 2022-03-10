Рассматриваются различные маршруты экспорта нефти - глава Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рассматриваются различные маршруты по экспорту казахстанской нефти. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Болат Акчулаков отвечая на вопросы журналистов отметил, что снижение экспорта нефти в Казахстане не ожидают. По словам главы Минэнерго, рассматриваются различные маршруты по экспорту казахстанской нефти.

«У нас в свое время была разветвленная система экспорта, в том числе Китай и Европа. Пока санкций нет, поэтому мы не смотрим на то, чтобы какие-то объемы перенаправить куда-то. Мы будем работать так, как договорились - в штатном режиме - через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через Самару. У нас есть различные возможности: есть порт Актау, Балтийская трубопроводная система. Но пока мы не рассматриваем. Мы опционально смотрим, но продолжаем работать так, как договорились», - рассказал Болат Акчулаков.

Министр вместе с тем отметил, что снижения объемов добычи нефти также не ожидается.

«Пока нет санкций. На добычу влияет в первую очередь возможность продать нефть. Понятно, что если есть возможность продать, то нет сложности. Тот план, который мы заложили в 87,5 млн тонн - мы можем в силу имеющейся инфраструктуры добыть», - резюмировал Болат Акчулаков.



