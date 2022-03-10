РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:54, 10 Март 2022 | GMT +6

    Рассматриваются различные маршруты экспорта нефти - глава Минэнерго

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рассматриваются различные маршруты по экспорту казахстанской нефти. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Болат Акчулаков отвечая на вопросы журналистов отметил, что снижение экспорта нефти в Казахстане не ожидают. По словам главы Минэнерго, рассматриваются различные маршруты по экспорту казахстанской нефти.

    «У нас в свое время была разветвленная система экспорта, в том числе Китай и Европа. Пока санкций нет, поэтому мы не смотрим на то, чтобы какие-то объемы перенаправить куда-то. Мы будем работать так, как договорились - в штатном режиме - через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через Самару. У нас есть различные возможности: есть порт Актау, Балтийская трубопроводная система. Но пока мы не рассматриваем. Мы опционально смотрим, но продолжаем работать так, как договорились», - рассказал Болат Акчулаков.

    Министр вместе с тем отметил, что снижения объемов добычи нефти также не ожидается.

    «Пока нет санкций. На добычу влияет в первую очередь возможность продать нефть. Понятно, что если есть возможность продать, то нет сложности. Тот план, который мы заложили в 87,5 млн тонн - мы можем в силу имеющейся инфраструктуры добыть», - резюмировал Болат Акчулаков.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Минэнерго РК Главная Нефть Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!