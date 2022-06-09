9 Июня 2022 14:37

Рассматривается вопрос о регистрации партии «Намыс» - Минюст РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции РК Алма Муканова заявила, что на сегодняшний день зарегистрировано 4 партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматривается вопрос о регистрации партии «Намыс». На сегодняшний день зарегистрировано 4 партии. Работа по регистрации еще нескольких партий началась в 2019 году, но в связи с несоответствием в некоторых документах она была приостановлена», - сказала на брифинге в СЦК вице-министр юстиции.

Она также пояснила, что даже если конституционный закон о Елбасы утратит свою силу, конституционный закон о Президенте дает соответствующие гарантии Елбасы.

Ранее также сообщалось о том, что вопрос о роспуске нынешнего седьмого созыва Парламента не ставится.