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Расследуются 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ – МВД РК
14 Июля 2022 18:18

Расследуются 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Главу государства проинформировали о криминогенной обстановке в стране, результатах работы органов внутренних дел за первое полугодие текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту доложили о существенном снижении уровня преступности. Как сообщил Марат Ахметжанов, сократилось число разбоев, фактов вымогательства и скотокрадства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

Министерством прорабатывается вопрос внедрения видеоформата полицейского расследования, также продолжается цифровизация уголовного процесса. Сегодня в электронном формате расследуется 81,7% всех уголовных правонарушений.

В рамках реализации трехзвенной модели уголовного процесса 928 дел особо тяжкой категории завершены и направлены в суд. К примеру, столичные полицейские направили в суд уголовное дело в отношении директора одной из компаний. Под предлогом трудоустройства в Королевстве Норвегия он обманул 123 казахстанца и нанес ущерб на сумму свыше 149 млн тенге. Подозреваемый признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы.

Кроме того, пресечена деятельность восьми организованных преступных групп. Расследуется 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ.

В рамках борьбы с наркопреступностью с начала года выявлены 1354 преступления. Из незаконного оборота изъято 3,5 тонны наркотиков, стоимость которых на «черном рынке» составляет почти 4,5 млрд тенге.

Главе государства представили ключевые положения Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с населением.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность активизации работы по цифровизации органов внутренних дел, профилактике аварийности на дорогах. Президент поставил ряд задач по дальнейшему обеспечению безопасности и правопорядка в стране.


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