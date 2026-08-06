Расследования и аресты по фактам 44 лесных пожаров проходят в Турции

Власти задержали шестерых подозреваемых, еще девять находятся под судебным контролем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Как сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News, с 1 июня 2026 года турецкие власти установили личности 29 подозреваемых в рамках расследований 44 лесных пожаров, произошедших в 16 провинциях страны.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что шесть человек были арестованы, еще девять находятся под судебным контролем. По его словам, лица, умышленно поджигающие леса или ставшие причиной пожаров по неосторожности, понесут максимально строгое наказание, предусмотренное законом. Он подчеркнул, что власти намерены довести до конца расследование каждого случая.

— «Зеленая родина» — это общее достояние нашей нации, и ни один лесной пожар, в котором есть признаки преступления, не останется нераскрытым, — добавил чиновник.

В данное время турецкая прокуратура изучает материалы с мест происшествий, записи камер видеонаблюдения, данные о телефонных соединениях, показания свидетелей, заключения экспертов и результаты технических исследований, чтобы установить причины возгораний и определить степень ответственности каждого фигуранта.

По предварительным данным, часть пожаров была устроена умышленно. Остальные возникли из-за искр от сварочных аппаратов, неисправностей зерноуборочных комбайнов, работы углошлифовальных машин, использования дымарей при пчеловодстве, сжигания садового мусора, а также из-за коротких замыканий и повреждений электрических опор.

Суды санкционировали арест подозреваемых по делам об умышленных поджогах в районах Торбалы провинции Измир и Ортеджа провинции Мугла. Еще один человек был арестован после пожара, вызванного сварочными работами в районе Бурхание провинции Балыкесир. Также под стражу заключили подозреваемого, признавшегося в поджоге хижины в провинции Адыяман.

Ранее сообщалось, что масштабные лесные пожары продолжаются в нескольких регионах Турции. Специальные службы ведут круглосуточную борьбу с огнем с воздуха и земли.