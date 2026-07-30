Лесные пожары в Турции: борьба продолжается сразу в нескольких провинциях

Масштабные пожары продолжаются в нескольких регионах Турции. Специальные службы ведут круглосуточную борьбу с огнем с воздуха и земли, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

На юго-западе Турции продолжается борьба с лесными пожарами, охватившими сразу несколько провинций страны. Наиболее сложная обстановка сохраняется в районах Гёмеч (провинция Балыкесир), Сейдикемер (Мугла), Каш (Анталья) и Айдынджык (Мерсин), где спасатели продолжают тушение огня.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что за последние сутки в стране было зарегистрировано 115 возгораний, из которых 110 уже полностью взяты под контроль. Работы по ликвидации оставшихся крупных очагов продолжаются.

Новый пожар в Мерсине

Очередной лесной пожар вспыхнул в районе Айдынджык провинции Мерсин. Возгорание произошло в лесистой местности возле квартала Каратепе. На место оперативно направлены пожарные вертолеты, автоцистерны и подразделения лесной службы. Тушение ведется как с воздуха, так и с земли.

Балыкесир: сильный ветер осложняет ситуацию

В районе Гёмеч пожар продолжается уже второй день. В тушении задействованы шесть самолетов, пять вертолетов, десятки пожарных машин и более 650 огнеборцев.

Из-за угрозы распространения огня в качестве меры предосторожности была проведена эвакуация жителей района Тыфыллар в округе Айвалык. Сильный ветер способствует быстрому распространению пламени, а густой дым наблюдается сразу в нескольких точках.

Сейдикемер: сотни жителей эвакуированы

В районе Сейдикемер пожар начался на сельскохозяйственных угодьях и из-за сильного ветра быстро перекинулся на лес.

Согласно официальным данным, повреждено более 50 строений. Из 408 домов в шести населенных пунктах были эвакуированы 703 человека. Также частично эвакуированы отделения государственной больницы Сейдикемера, а на автомобильной трассе Анталья — Фетхие временно было приостановлено движение.

По информации местных властей, интенсивность пожара значительно снизилась, однако отдельные очаги возгорания сохраняются и продолжают ликвидироваться авиацией.

Фото: Anadolu

Анталья: пожар в Каше пока не локализован

В районе Каш пожар продолжается уже третий день. Сложный горный рельеф и сильный ветер осложняют работу наземных подразделений. С наступлением утра к тушению вновь подключилась авиация.

Несмотря на то, что интенсивность огня снизилась, пожар пока полностью не ликвидирован.

Где пожары уже удалось взять под контроль

По словам министра Ибрагима Юмаклы, полностью локализованы пожары:

— в Эдремите (Балыкесир);

— в Айваджике (Чанаккале);

— в Кумлудже (Анталья).

В Фетхие (район Ешилюзюмлю) и Аланье продолжаются работы по проливу водой и охлаждению территории после ликвидации основных очагов. В Кумлудже, по предварительным данным, огонь уничтожил примерно 50 гектаров леса и повредил около 15 домов.

Ранее сообщалось, что в Турции продолжается борьба с вновь возникшими очагами возгораний. В нескольких районах турецких провинций Анталья и Мугла осуществляется тушение лесных пожаров.