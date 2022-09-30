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Расследования АЗРК рассмотрели на заседании Комиссии по демонополизации экономики

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
30 Сентября 2022, 09:45
Расследования АЗРК рассмотрели на заседании Комиссии по демонополизации экономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы деятельности АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» и ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров отметил, что в настоящее время ведется расследование в отношении АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по признакам злоупотребления доминирующим положением, в части установления монопольно высоких цен.

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Также, по его словам, ведомство продолжает расследование в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по вопросу установления монопольно высоких цен на сжиженный нефтяной газ и услуги перевалки-хранения.

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Премьер-Министр поручил продолжить работу по данным направлениям, подготовить по итогам соответствующие предложения и вынести их на рассмотрение Комиссии.


Фото: primeminister.kz





Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Алихан Смаилов  
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