Расследование январских событий, Олимпиада в Пекине, тройни - обзор прошедшей недели в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­ События минувшей недели - в еженедельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

На прошедшей неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочим визитом в Российской Федерации.

В Москве Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений и ключевые вопросы взаимодействия на региональном уровне. По итогам переговоров подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики. В ходе переговоров было отмечено, что российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана. С учетом востребованности в Казахстане высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля, в ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования. Филиалы известных российских вузов откроют в Казахстане.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал январские события в Казахстане. При этом подчеркнул, что благодаря твёрдой позиции Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и решительной поддержке России, всех союзников Организации Договора о коллективной безопасности, в самый короткий срок удалось взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие.

В ходе поездки в Татарстан Президент Казахстана посетил город республиканского значения Набережные Челны и побывал в крупнейшей автомобильной корпорации России «КАМАЗ», входящей в мировую 20-ку ведущих производителей тяжелых грузовиков. В Казахстане осуществляется реализация нескольких совместных проектов, один из них строительство завода «KamLitKZ» по производству чугуна в Костанае. В скором времени в Казахстане будет начато производство комплектующих для машин «КАМАЗ». Глава государства Касым-Жомарт Токаев в сопровождении Президента Республики Рустама Минниханова посетил также комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий «ТАНЕКО».

Ряд актуальных вопросов национальной безопасности был рассмотрен в резиденции Акорда на оперативном совещании Совета Безопасности под председательством Президента Казахстана. Открывая мероприятие, Председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан. Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования событий «трагического января» - расследуется 3 024 уголовных дела, в ведении межведомственной следственной группы находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма. Под стражей находится 779 лиц - 24 члена ОПГ, 113 имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея в виду недоказанность их участия в беспорядках. Тщательно проверяется каждое сообщение о пытках задержанных. Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и Уполномоченным по правам человека.

Тема «январских событий» продолжает подробно освещаться в материалах корреспондентов МИА «Казинформ». Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, совместно с делегацией Кыргызской Республики, посетила в Таразе следственный изолятор, где содержатся находящиеся под следствием задержанные по подозрению в участии в январских событиях. Среди них есть один гражданин Кыргызстана, поэтому в Тараз прибыла и делегация института омбудсмена Кыргызстана. Казахстанский омбудсмен в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала об аспектах посещения СИ-13 Тараза, поделилась размышлениями о преобразованиях законодательства в части соблюдения в Казахстане прав человека.

О том, сколько несовершеннолетних было задержано в ходе январских беспорядков, рассказал адвокат, член комиссии «Аманат» Мади Мырзагараев. «Из-под стражи освобождено 85 человек. Это не говорит о том, что их оправдали и с них сняли обвинения. В отношении них приняты меры об изменении меры пресечения, следствие будет продолжаться», - отметил он. Полиция Алматы показала огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были изъяты у участников массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов.

Пострадавшие в результате январских событий военнослужащие награждены медалями «Ел қорғаны». В ходе рабочей поездки в Алматинский гарнизон министр обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков посетил Военный клинический госпиталь, где навестил военнослужащих, пострадавших в результате январских событий. В Алматы департамент уголовно-исполнительной системы (УИС) наградил врачей городской больницы, оказавших медицинскую помощь задержанным в дни январских беспорядков.

О том, как восстанавливают Тараз после трагических событий января – в фоторепортаже корреспондента МИА «Казинформ». Общий ущерб от погромов, по предварительным подсчетам, составляет около 7,6 млрд тенге. Директор Жамбылского областного филиала Halyk bank Нурлыбек Сейдахмет поблагодарил сотрудников полиции, которые во время действия режима ЧП, помимо выполнения основных обязанностей, охраняли объекты соцобеспечения. Благодаря полицейским, жители региона вовремя получили зарплаты, пенсии, пособия.

О том, что ситуация в Мангистауской области непростая, на расширенном заседании Правительства заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. «По моему поручению принят комплексный план развития данного региона. Этот документ еще раз прорабатывается в этом году. В связи с этим, предусмотрено выделение значительных средств. Средства должны быть направлены на решение первоочередных задач. Поэтому нужно немедленно приступить к работе, не затягивая дело», - сказал Касым-Жомарт Токаев, отметив, что, «несмотря на принятые меры, недовольство среди трудовых коллективов усиливается и об этом нужно говорить открыто». Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал мангистаусцев к сохранению стабильности, конструктивному диалогу и готовности внести свою лепту в реальные изменения.

Стабилизируется постепенно ситуация с коронавирусом на территории Казахстана. На минувшей неделе еще два региона перешли в «зеленую» зону.

Карантин в Байконуре продлен до конца зимы, но поэтапно снимаются действующие ограничительные мероприятия в связи с коронавирусной инфекцией. Население Нур-Султана приближается к коллективному иммунитету. «Это связано с большим процентом вакцинированных и переболевших, сказала главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова. Уникальный случай произошел со 100-летней жительницей Алматы Дамеш Каратаевой, которая вылечилась от коронавируса. Она поступила в городскую инфекционную больницу им. И.Жекеновой 5 февраля в тяжелом состоянии, получила лечение в отделении интенсивной терапии. «Главное в победе над болезнью - это любовь бабушки к жизни. Очень жаль, что за маской вы не видите ее улыбки, но у нее удивительная улыбка», - говорят врачи.

Минувшая неделя отмечена радостными событиями – сразу в нескольких регионах на свет появились тройни. Из Алматинской многопрофильной клинической больницы выписали новорожденных тройняшек. В январе 29-летняя жительница Панфиловского района Гунчигул Мухамет родила двух девочек и одного мальчика. В Акмолинской области родилась первая тройня в этом году. Счастливой мамой стала 29-летняя жительница города Кокшетау, в Восточном Казахстане 32-летняя жительница города Семей родила тройню, благодаря применению вспомогательной репродуктивной технологии по программе «Аңсаған сәби».

Зимний холод и снегопады не сдают позиции в отдельных регионах страны. Свыше 1 800 дорожных рабочих задействовано в снегоуборочных работах в столице в усиленном круглосуточном режиме. В Северо-Казахстанской области 11 февраля отменили занятия в школах для учащихся 0 - 9 классов из-за понижения температуры воздуха по области до минус 27 градусов. В Павлодарской области зимний отдых для особенных детей организовали павлодарские лесники. Забавы на свежем воздухе включали катание на лошадях и на санках, запряженных собаками хаски.

А вот в Северо-Казахстанской области - аграрии уже готовятся к предстоящим весенне-полевым работам и проводят снегозадержание на полях. В этом году посевная кампания в регионе будет проходить в условиях недостатка влаги, поэтому сейчас важно провести снегозадержание. Противопаводковые работы ведутся в районе Алтай Восточно-Казахстанской области. Во избежание подтопления жилых домов и интенсивного размыва участков берега реки Иртыш реализуется проект берегоукрепления реки Иртыш в городе Семее.

На минувшей неделе в стране произошел ряд важных событий в социально-экономической сфере, в областях культуры и спорта.

В Караганде представили концепцию развития Центрального парка культуры и отдыха. Масштабная реконструкция началась ещё в 2021 году. Любимым местом для зимнего отдыха горожан здесь стал линейный каток, аналогов которого нет в Казахстане. В Таразе открылся новый центр «Асыл Мирас» для поддержки детей с расстройствами аутистического спектра. Уровень газификации населенных пунктов в Жамбылской области составляет 88,6 процента. В 2022 году планируется довести этот показатель до 90 процентов.

Сохранение стабильности цен на социально значимые продовольственные товары находится под контролем городского акимата, который проводит ежедневную работу по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары на 10 - 15%. Для этого создано 13 мониторинговых групп.

Строительство шести школ на 4 500 мест ведется в Акмолинской области. Вопрос трехсменного обучения планируется решить до 2024 года. В Алматинском цирке пройдут реставрационные работы, в ходе которых первоначальный вид, дизайн и фасад здания останутся прежними. Во время ремонта художественный коллектив цирка будет гастролировать по республике и в зарубежных странах. В музее Абая в Семее прошла презентация книги об Абае «Степной титан». Это совместная работа российского писателя Георгия Пряхина и директора музея Турдыкула Шанбая. Книга повествует о жизненном пути великого мыслителя. В Семее отремонтируют фасады домов и займутся реставрацией старинных зданий.

80 новых автобусов должны приобрести автопарки Караганды. Продолжить обновление автопарков, обеспечить качество обслуживания пассажиров потребовал аким Карагандинской области Женис Касымбек. В День рождения Караганды, 10 февраля, аким города Ермагамбет Булекпаев провел урок со школьниками на тему «Караганда: наш город – наша гордость». В ходе урока учащиеся задавали вопросы акиму.

В Казахстане укрепляют Вооруженные силы, правоохранительные органы. В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил проведен учебно-методический сбор с офицерами по идеологической работе видов и родов войск, региональных командований и воинских частей. По поручению Главы государства принят и выполняется план идеологической работы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан до 2025 года. В Туркестане возводят новые здания для силовых структур и правоохранительных органов региона. Строительство здания областной прокуратуры площадью 10 тыс. квадратных метров, начатое в мае 2021 года, планируется завершить в этом году. Автоматы Калашникова образца 2015 года начнут производить в Кокшетау. В 2022 году отечественными оборонными предприятиями планируется осуществление ряда перспективных проектов. Это сборка вертолетов Ми-171Ш, создание сервисного центра по обслуживанию самолетов Airbus, производство технических средств охраны Государственной границы, средств радиационной и химической защиты, модернизация бронетанковой техники, производство автоматных боеприпасов, бронеколесных машин и автоматов АК-12 и АК-15 на базе АО «Тыныс».

Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине публикуются в ленте МИА «Казинформ» ежедневно. Так, 9 февраля успешнее всех выступил шорт-трекист Адиль Галиахметов — на дистанции 1500 метров вышел в финал А, где поборолся за медали. В итоге казахстанец занял восьмое место, показав время 2:11.584. В лыжном двоеборье у мужчин состоялся исторический дебют. Казахстанские спортсмены ранее не выступали в этой дисциплине. Чингиз Ракпаров на нормальном трамплине прыгнул на 79,5 метра и занял 38-е место, а затем финишировал 41-м в гонке на 10 километров с отставанием +6:55.4 от лидера. Призер Олимпиады в Пекине российский шорт-трекист Семён Елистратов поблагодарил команду Казахстана по шорт-треку. В течение последнего года спортсмен тренировался вместе с командой Казахстана на всех учебно-тренировочных сборах. Участник зимних Олимпийских игр в Пекине Денис Кузин записал для казахстанцев видеоролик. Казахстанский спортсмен работает полицейским. В видеоролике он передает привет всем соотечественникам и коллегам-полицейским. Лицензию для участия в XXIV Зимних Олимпийских играх Денис Кузин завоевал в декабре 2021 года в Калгари (Канада) на IV Кубке мира, побив свой личный рекорд, установленный в 2013 году.

И завершим обзор событий минувшей недели позитивными экологическими новостями. Ущелье Кокжайляу Медеуского района города Алматы вернули в состав Иле-Алатауского государственного национального парка постановлением Правительства РК. Ущелье «Кокжайляу» площадью 1 002 гектара – это уникальные природные экосистемы и ландшафты, хвойные еловые леса. Здесь произрастают растения, занесенные в Красную книгу РК - ель Шренка (стланиковая форма), яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный, шафран алатауский, пион средний, ревень Виттрока, тюльпан Островского и другие. Алматинский зоопарк пополнился новым питомцем – альпака по имени Шоколадка теперь будет радовать посетителей. А в Мангистаускую область прилетели розовые фламинго.