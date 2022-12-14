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Расследование в отношении «Яндекс.Такси» проводит АЗРК

14 Декабря 2022, 17:25
Расследование в отношении «Яндекс.Такси» проводит АЗРК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана ведет расследование по тарифообразованию в отношении компании «Яндекс.Такси». Об этом сообщил первый заместитель председателя ведомства Рустам Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госоргана.

На рынке такси, по словам Ахметова ведется расследование «Яндекс. Такси», который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса. Если будут выявлены монопольно-высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия.

«В целом цифровизация рынка такси в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая. Агрегаторы зарабатывают на увеличении объемов услуг. С другой стороны, чем выше спрос на услуги агрегатора, тем выше его цена. С этим связано и увеличение тарифов. При этом, на данном рынке есть конкуренция. Помимо «Яндекс. Такси» есть InDriver , прочие агрегаторы и таксомоторные компании. Здесь уже решает клиент», – пояснил замглавы АЗРК.


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