Расследование в отношении сотовых операторов приостановлено — АЗРК
О ходе расследования в отношении операторов сотовой связи сообщил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Болат Самбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Действительно, нами сейчас проводится данная работа. Я думаю, это всем известный факт. Сейчас все мы являемся пользователями сотовой связи. Мы провели аналитику. За последние несколько лет наблюдается очень высокий рост цен на сотовую связь. Нами установлены предварительные признаки нарушения. То есть, мы в прошлом году уже начали расследование по всем услугам, по всем операторам сотовой связи. Это и по Beeline, и по Kcell, и по Tele2. Мы установили признаки сговора трех компаний, начато по ним расследование. На сегодняшний день оно приостановлено, — сказал Б. Самбетов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
Спикер пояснил, что указанные компании обжаловали действия Агентства, с ними идут судебные разбирательства.
Ранее Болат Самбетов сообщил в кулуарах Мажилиса, что за последние два года практически у всех операторов связи произошло значительное повышение цен.