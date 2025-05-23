Расследование в отношении сотовых операторов приостановлено — АЗРК

— Действительно, нами сейчас проводится данная работа. Я думаю, это всем известный факт. Сейчас все мы являемся пользователями сотовой связи. Мы провели аналитику. За последние несколько лет наблюдается очень высокий рост цен на сотовую связь. Нами установлены предварительные признаки нарушения. То есть, мы в прошлом году уже начали расследование по всем услугам, по всем операторам сотовой связи. Это и по Beeline, и по Kcell, и по Tele2. Мы установили признаки сговора трех компаний, начато по ним расследование. На сегодняшний день оно приостановлено, — сказал Б. Самбетов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.