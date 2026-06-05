Расследование в отношении Meta начали в Турции

Совет по конкуренции Турции начал расследование в отношении компании Meta из-за возможного ограничения доступа пользователей WhatsApp к сторонним чат-ботам и ИИ-сервисам, передает Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ .

По данным издания АЗЕРТАДЖ, поводом стали жалобы на то, что пользователи WhatsApp могут сталкиваться с ограничениями при использовании виртуальных ассистентов и чат-ботов других разработчиков, тогда как Meta AI получает преимущественный доступ к платформе.

В ходе проверки регулятор намерен установить, злоупотребляла ли компания своим доминирующим положением на рынке.

Meta также предписано в течение месяца устранить возможные препятствия для конкурирующих ИИ-сервисов в WhatsApp. В случае невыполнения требований компании может грозить крупный штраф.

Эксперты считают, что расследование Совета по конкуренции Турции имеет значение с точки зрения свободы выбора пользователей на цифровых платформах.

Напомним, Meta будет следить за сотрудниками через клавиатуры и мыши. Meta будет выявлять детские аккаунты и удалять их в Instagram и Facebook с помощью ИИ. Meta объявила о запуске нового режима конфиденциальности в WhatsApp.