Meta будет выявлять детские аккаунты и удалять их в Instagram и Facebook с помощью ИИ

Компания Meta, владеющая соцсетями Instagram и Facebook, планирует задействовать искусственный интеллект (ИИ) для поиска и удаления страниц пользователей, которым еще не исполнилось 13 лет.

— Мы хотим, чтобы у молодых людей был безопасный и позитивный опыт пользования интернетом, — говорится в пресс-релизе на эту тему.

Как подчеркивает компания, она всегда искала способы выявить аккаунты юзеров, которым еще рано пользоваться соцсетями. Зарегистрироваться в Facebook и Instagram им удается, указав ложную дату рождения.

Компания Meta будет «пользоваться технологией ИИ, чтобы анализировать профили в полном объеме с учетом контекста — такого, как празднование дня рождения или упоминание школьного аттестата — с целью определить, принадлежит ли страница малолетнему пользователю», говорится в сообщении. Указывается, что соответствующие признаки будут искать в постах, комментариях, биографических данных и подписях к фотографиям.

Кроме прочего, собственная программа компании Meta AI при поиске возможных нарушений будет учитывать рост и строение костей людей, изображенных на фотографиях.

Пресс-секретарь Meta сообщил DW, что компания не использует данные детей младше 13 лет для обучения своего ИИ.

