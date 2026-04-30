ЕС обвинил Meta в нарушении правил защиты детей в Instagram и Facebook

Европейская комиссия заявила, что Meta Platforms недостаточно защищает детей в Instagram и Facebook. Регулятор считает, что это нарушает цифровые правила ЕС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

По данным Европейской комиссии, дети младше 13 лет продолжают массово пользоваться платформами, несмотря на ограничения. Регулятор оценивает их долю примерно в 10–12 процентов.

Согласно правилам компании, доступ к сервисам разрешен только с 13 лет. Однако, как отмечает комиссия, система проверки возраста работает слабо. Пользователи могут легко указать любую дату рождения без подтверждения.

Регулятор также заявил, что Meta не учитывала научные данные о рисках для детей в социальных сетях. Речь идет о возможном негативном влиянии контента и алгоритмов рекомендаций.

Meta не согласилась с данными выводами. Компания заявила, что использует инструменты для выявления и удаления аккаунтов несовершеннолетних пользователей. Также она пообещала усилить меры контроля.

Отмечается, что в ЕС обсуждают возможность более строгих правил для соцсетей. В том числе рассматривается идея запрета доступа для детей младше 15 лет.

Если обвинения подтвердятся, компании может грозить штраф до 6 процентов от мирового оборота, что может составить миллиарды евро.

Ранее сообщалось, что казахстанские дети начинают пользоваться интернетом уже с раннего возраста. Вместе с новыми возможностями это создает и риски, о которых родителям важно знать заранее.

