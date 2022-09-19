Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
Расследование убийства врача прокомментировали в Минздраве РК
19 Сентября 2022, 13:21

Расследование убийства врача прокомментировали в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала ход расследования убийства алматинского врача в апреле текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я тоже не знаю. Этим занимаются следственные органы. Мы еще официальную версию не слышали», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса, после презентации Законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

Ранее сообщалось, что в Алматы из охотничьего ружья застрелили известного врача- гастроэнтеролога Юрия Шумакова. По одной из рабочих версий полиции, преступление мог совершить его пациент.


Новости по теме
Резонансное убийство 12-летней девочки совершено в Париже
Мужчину застрелили во дворе дома в Павлодаре: подозреваемый задержан
Подозреваемый в убийстве юриста задержан – МВД РК
Читайте также
ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
Разбитые балбалы обнаружены в Меркенском святилище
Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
Наводнение на Крите: десятки машин смыло в море, имеются погибшие и пропавшие без вести
Степной пожар вспыхнул в сельской зоне Аксу
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив