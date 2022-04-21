Расследование проведут по факту пожара в павлодарской школе - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал пожар в школе, произошедший сегодня в Павлодаре. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо сказать, что это уже не первый случай. Поэтому нами было дано поручение провести полную проверку всех организаций образования. Противопожарные мероприятия должны соблюдаться. Когда школа принимается в эксплуатацию и после ремонта, и перед началом нового учебного года, обязательно должны быть акты. В том числе от противопожарных служб. Я думаю, что такие справки и акты были. Теперь будет проводиться расследование, которое покажет, почему было это возгорание», - сказал Асхат Аймагамбетов журналистам после пленарного заседания Сената.

Ссылаясь на имеющуюся информацию, министр отметил, что пострадавших в результате пожара нет.

«За исключением одного учителя, у которого психологическая проблема, связанная с этой ситуацией. Ему оказывается психологическая помощь», - добавил министр.

Асхат Аймагамбетов также ответил, как теперь будут обучаться ученики из этой школы. По его словам, будет проведено полное обследование самого здания.

«Соответствующие службы посмотрят: это проводка или другие причины. Если выяснится, что опасности для дальнейшего обучения нет, то дети могут продолжить обучение. Короткий промежуток времени они могут обучаться дистанционно. Если выяснится, что это здание непригодно, акимат будет принимать меры для того, чтобы эти дети могли продолжать обучение в других организациях, с учетом логистики, близости и так далее», - сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в павлодарской школе № 28 загорелась кровля примерно на 200 квадратных метрах. Были эвакуированы 576 человек, в том числе 551 ребенок.

Из горящей школы в больницу госпитализировали учителя с отравлением угарным газом средней степени тяжести.