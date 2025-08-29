Расследование по делу о жестоком обращении с детьми в Жамбылской области завершено
Дело с обвинительным актом направлено в прокуратуру, его рассмотрит суд, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Таласского района, который, по данным следствия, систематически избивал двух несовершеннолетних.
— Следствие по делу завершено, материалы направлены прокурору для последующего рассмотрения в суде, — сообщили в полиции.
Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Пострадавших детей определили в центр поддержки детей в Таразе, где им оказали необходимую психологическую и правовую помощь.
Ход расследования находился на личном контроле министра внутренних дел.
Ранее мы рассказывали, что дети находятся в безопасности, а тем временем их мать встала на сторону отчима.