Расследование по делу о жестоком обращении с детьми в Жамбылской области завершено

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Таласского района, который, по данным следствия, систематически избивал двух несовершеннолетних.

— Следствие по делу завершено, материалы направлены прокурору для последующего рассмотрения в суде, — сообщили в полиции.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Пострадавших детей определили в центр поддержки детей в Таразе, где им оказали необходимую психологическую и правовую помощь.

Ход расследования находился на личном контроле министра внутренних дел.

Ранее мы рассказывали, что дети находятся в безопасности, а тем временем их мать встала на сторону отчима.