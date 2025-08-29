РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:51, 29 Август 2025 | GMT +5

    Расследование по делу о жестоком обращении с детьми в Жамбылской области завершено

    Дело с обвинительным актом направлено в прокуратуру, его рассмотрит суд, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Суицид 15-летней школьницы в Актюбинской области: полиция ведет расследование
    Фото: Polisia.kz

    Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Таласского района, который, по данным следствия, систематически избивал двух несовершеннолетних.

    — Следствие по делу завершено, материалы направлены прокурору для последующего рассмотрения в суде, — сообщили в полиции.

    Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Пострадавших детей определили в центр поддержки детей в Таразе, где им оказали необходимую психологическую и правовую помощь.

    Ход расследования находился на личном контроле министра внутренних дел.

    Ранее мы рассказывали, что дети находятся в безопасности, а тем временем их мать встала на сторону отчима.

    Теги:
    Насилие над детьми Регионы Суды Жамбылская область Досудебное расследование
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают