Расследование начали в Таразе после видео со связанным ребенком в детсаду

На кадрах из коррекционного учреждения мальчик с аутизмом пытается подняться с кровати со связанными руками и ногами. Родные заявляют и о других случаях жестокого обращения, передает корреспондент агентства Kazinform.

В полиции начали досудебное расследование по факту возможного жестокого обращения с ребенком в коррекционном детском саду «Нұрлы Әлем Болашақ» в Таразе.

— По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования действиям причастных лиц будет дана правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Жамбылской области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для расследования стало видео, распространившееся в социальных сетях. На записи мальчик лежит в кровати со связанными руками и ногами. Ребенок пытается подняться, однако теряет равновесие, падает и ударяется о спинку кровати. Находящаяся рядом воспитательница вновь укладывает его.

Как рассказала в соцсетях сестра мальчика, таким способом ребенка заставляли спать во время тихого часа. Она также утверждает, что в учреждении его били. После одного из подобных случаев, по ее словам, ребенок получил травму головы, и его увезли на машине скорой помощи.

Семья мальчика попросила правоохранительные органы проверить действия сотрудников детского сада и дать им правовую оценку.

Ранее в Темиртау полиция начала расследование после появления в соцсетях сообщения о жестоком обращении воспитателя с ребенком.

В Павлодаре бывшую воспитательницу приговорили к 4,5 года лишения свободы за истязание 16 детей.