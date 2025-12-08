Расследование начали по факту ДТП с пассажирским автобусом в Актюбинской области

7 декабря примерно в 8 часов 40 минут часов на 1 024 км автодороги республиканского значения «Самара — Шымкент» произошло опрокидывание автобуса.

По предварительным данным водитель автобуса двигаясь по автодороге республиканского значения «Самара — Шымкент» со стороны пос. Карабутак в направлении Кызылординской области возле пос. Улгайсын, Айтекебийского района допустил опрокидывание автобуса в правую сторону походу движения транспортного средства.

В салоне автобуса находилось 49 граждан Республики Узбекистан (направление Пермь — Ташкент).

В результате ДТП пять пассажиров скончались на месте.

Причина ДТП выясняется.

— В Айтекебийскую РБ были доставлены 15 пострадавших. Двое госпитализированы, им оказана помощь, находятся в отделении, — сообщили в облздраве.

13 пациентов после осмотра отпущены на амбулаторное наблюдение. У них в основном зафиксированы ушибы и ссадины. Одному пациенту наложена гипсовая фиксация конечности.