Расследование начали по факту ДТП с пассажирским автобусом в Актюбинской области
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Актюбинской области начато досудебное расследование, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной департамент полиции.
7 декабря примерно в 8 часов 40 минут часов на 1 024 км автодороги республиканского значения «Самара — Шымкент» произошло опрокидывание автобуса.
По предварительным данным водитель автобуса двигаясь по автодороге республиканского значения «Самара — Шымкент» со стороны пос. Карабутак в направлении Кызылординской области возле пос. Улгайсын, Айтекебийского района допустил опрокидывание автобуса в правую сторону походу движения транспортного средства.
В салоне автобуса находилось 49 граждан Республики Узбекистан (направление Пермь — Ташкент).
В результате ДТП пять пассажиров скончались на месте.
Причина ДТП выясняется.
— В Айтекебийскую РБ были доставлены 15 пострадавших. Двое госпитализированы, им оказана помощь, находятся в отделении, — сообщили в облздраве.
13 пациентов после осмотра отпущены на амбулаторное наблюдение. У них в основном зафиксированы ушибы и ссадины. Одному пациенту наложена гипсовая фиксация конечности.