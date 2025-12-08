РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:06, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Расследование начали по факту ДТП с пассажирским автобусом в Актюбинской области

    По факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Актюбинской области начато досудебное расследование, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной департамент полиции.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    7 декабря примерно в 8 часов 40 минут часов на 1 024 км автодороги республиканского значения «Самара — Шымкент» произошло опрокидывание автобуса.

    По предварительным данным водитель автобуса двигаясь по автодороге республиканского значения «Самара — Шымкент» со стороны пос. Карабутак в направлении Кызылординской области возле пос. Улгайсын, Айтекебийского района допустил опрокидывание автобуса в правую сторону походу движения транспортного средства.

    В салоне автобуса находилось 49 граждан Республики Узбекистан (направление Пермь — Ташкент).

    В результате ДТП пять пассажиров скончались на месте.

    Причина ДТП выясняется.

    — В Айтекебийскую РБ были доставлены 15 пострадавших. Двое госпитализированы, им оказана помощь, находятся в отделении, — сообщили в облздраве.

    13 пациентов после осмотра отпущены на амбулаторное наблюдение. У них в основном зафиксированы ушибы и ссадины. Одному пациенту наложена гипсовая фиксация конечности.

    Теги:
    ДТП Регионы Происшествия Актюбинская область Досудебное расследование
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают