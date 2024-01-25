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    17:26, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Расширят ли состав участников Астанинского процесса по Сирии

    Расширят ли состав участников Астанинского процесса по Сирии
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Вопрос возможного расширения состав государств-наблюдателей Астанинского процесса по Сирии прокомментировал спецпредставитель МИД РФ, глава делегации Российской Федерации Александр Лаврентьев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По вопросам расширения участников Астанинского формата, он периодически у нас возникает. Например, год назад Китай изъявил желание стать страной-наблюдателем Астанинского формата. Но все решения у нас принимаются единогласно и на консенсусной основе, поэтому было принято решение о пока нецелесообразности подключения Китая, как страны-наблюдателя. Потому что страны-наблюдатели, если вы обратили внимание, это в основном страны-соседи Сирии – Ирак, Иордания, Ливан. А страны-гаранты, это те, которые присутствуют непосредственно на земле и которые имеют воздействие на противоборствующие силы - как на сирийское правительство, так и на сирийскую оппозицию, - сказал Александр Лаврентьев, подводя итоги в Астане 21-й международной встречи по Сирии.

    Он также добавил, что этот вопрос был обсужден с партнерами.

    - Мы этот вопрос обсуждали с иранскими и турецкими партнерами, пока решили оставить так как есть, - заявил Александр Лаврентьев.

    Ранее сообщалось, что участники 21-й международной встречи по Сирии озвучили совместное заявление.

    Теги:
    Астанинский процесс (спецпроект) Астана Международная деятельность Сирия Ситуация на Ближнем Востоке
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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