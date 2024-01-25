Расширят ли состав участников Астанинского процесса по Сирии

- По вопросам расширения участников Астанинского формата, он периодически у нас возникает. Например, год назад Китай изъявил желание стать страной-наблюдателем Астанинского формата. Но все решения у нас принимаются единогласно и на консенсусной основе, поэтому было принято решение о пока нецелесообразности подключения Китая, как страны-наблюдателя. Потому что страны-наблюдатели, если вы обратили внимание, это в основном страны-соседи Сирии – Ирак, Иордания, Ливан. А страны-гаранты, это те, которые присутствуют непосредственно на земле и которые имеют воздействие на противоборствующие силы - как на сирийское правительство, так и на сирийскую оппозицию, - сказал Александр Лаврентьев, подводя итоги в Астане 21-й международной встречи по Сирии.