Расширят ли антимонопольный контроль в сфере проектно-сметной документации — ответ Премьер-министра

— В соответствии со статьёй 32 Закона «О архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» отдельные виды деятельности в данной сфере подлежат лицензированию согласно законодательству Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Проектно-сметную документацию разрабатывают физические и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию на виды проектной деятельности. На сегодняшний день в стране проектной деятельностью занимаются 15,9 тысячи проектных организаций. Из них около 1,9 тысячи — 1-й категории, около 4 тысяч — 2-й категории, и порядка 10 тысяч — 3-й категории, — отметил глава Правительства в своём ответе.

По его мнению, такие цифры свидетельствуют о развитом конкурентном рынке.

— Согласно действующему законодательству, разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании договора между заказчиком и исполнителем в рамках гражданско-правовых отношений. В свою очередь, разработка проектно-сметной документации за счёт государственных инвестиций проводится посредством конкурсных процедур в соответствии с Законом «О государственных закупках». Таким образом, считаем невозможным расширение антимонопольного контроля в данной сфере, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее мы писали, что механизм возврата средств потребителям по антимонопольным делам планируют внедрить в Казахстане.