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    21:09, 23 Май 2025 | GMT +5

    Расширят ли антимонопольный контроль в сфере проектно-сметной документации — ответ Премьер-министра

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов ответил на запрос депутатов Мажилиса относительно возможного расширения антимонопольного контроля в сфере проектно-сметной документации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство, Үкімет үй
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — В соответствии со статьёй 32 Закона «О архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» отдельные виды деятельности в данной сфере подлежат лицензированию согласно законодательству Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Проектно-сметную документацию разрабатывают физические и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию на виды проектной деятельности. На сегодняшний день в стране проектной деятельностью занимаются 15,9 тысячи проектных организаций. Из них около 1,9 тысячи — 1-й категории, около 4 тысяч — 2-й категории, и порядка 10 тысяч — 3-й категории, — отметил глава Правительства в своём ответе.

    По его мнению, такие цифры свидетельствуют о развитом конкурентном рынке.

    — Согласно действующему законодательству, разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании договора между заказчиком и исполнителем в рамках гражданско-правовых отношений. В свою очередь, разработка проектно-сметной документации за счёт государственных инвестиций проводится посредством конкурсных процедур в соответствии с Законом «О государственных закупках». Таким образом, считаем невозможным расширение антимонопольного контроля в данной сфере, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Ранее мы писали, что механизм возврата средств потребителям по антимонопольным делам планируют внедрить в Казахстане.

    Теги:
    Правительство Естественные монополии Премьер-министр РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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