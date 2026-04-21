Расширяется оплата по биометрии на общественном транспорте в Москве

Как отмечается, сервис оплаты проезда по распознаванию лица этим летом станет доступен на первом, втором и четвертом МЦД. Технологию внедрят на 326 проходах 74 станций. А до конца 2026 года оплата по биометрии появится на МЦД-3 и в наземном транспорте.

— Москва — мировой лидер по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Самый удобный платежный сервис работает на всех турникетах всех станций метро и Московского центрального кольца, на аэроэкспрессе, регулярных речных маршрутах и некоторых станциях МЦД. В системе зарегистрировались уже около 800 тысяч пользователей. С момента ее запуска в 2021 году пассажиры совершили свыше 200 млн проходов с помощью распознавания лица, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На диаметрах система будет работать также, как и на других видах транспорта: для оплаты проезда необходимо лишь посмотреть в камеру на турникете.

Подключиться к сервису можно в приложении «Метро Москвы». Для этого достаточно загрузить свою фотографию и привязать банковскую карту в личном кабинете.

Также отмечается, что нейросеть преобразует фото пользователя в обезличенный набор символов. Его нельзя расшифровать обратно в изображение или связать с конкретным пользователем. В момент прохода через турникет система отличает живого человека от фото или видео. Она анализирует мимику и движения пассажира. Технология имеет банковский уровень защиты, все серверы расположены в России, а данные надежно зашифрованы.

