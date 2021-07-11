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    20:15, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Расширить перечень товаров по применению экспортной таможенной пошлины намерены в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству проанализировать возможность расширения перечня товаров, к которым могут применяться экспортные таможенные пошлины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня экспортные таможенные пошлины установлены только на нефть и нефтепродукты. Ценовая конъюнктура на ряд других сырьевых и промежуточных товаров улучшилась. Правительству поручается проанализировать возможность расширения перечня товаров, к которым могут применяться экспортные таможенные пошлины», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    Глава государства пояснил, что это могло бы стимулировать поставки на внутренний рынок, то есть помочь решить вопрос цен на строительные материалы, а также вопрос загрузки перерабатывающей промышленности доступным сырьем.

    «Подготовьте предложения и расчеты, затем будет принято взвешенное решение», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.

    С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Экономика
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