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Расширить компетенции прокуроров поручил Глава государства

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
1 Сентября 2021, 13:48
Расширить компетенции прокуроров поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил поэтапно расширять компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо поэтапно расширять компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов. Это повысит их ответственность и усилит механизмы правовой оценки результатов расследования», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

Президент напомнил, что органы внутренних дел освобождены от ряда непрофильных функций.

«Повышен статус участковых инспекторов – они наделены дополнительными полномочиями в сфере профилактики правонарушений. В ряде регионов в пилотном режиме запущена сервисная модель полиции. Следующий этап – ее масштабирование», - отметил Глава государства.

«Успех данной работы полностью зависит от вовлеченности местных органов власти, которые должны понимать суть нововведений, оказывать содействие полиции. Они должны понимать суть нововведений», - заключил К. Токаев.


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