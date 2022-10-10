Расширить дистанционный формат оказания медуслуг намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщила, что Министерство здравоохранения в рамках реализации национального пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планирует перейти на дистанционный формат оказания медуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году приняты законодательные нормы, направленные на улучшение доступности и качества медицинской помощи населению. Для повышения доступности лекарств, не входящих в амбулаторное лекарственное обеспечение, в отраслевое законодательство введена норма по созданию аптечных пунктов в сельских медицинских организациях», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава также отметила, что в целях охвата незастрахованных граждан и повышения доступности медпомощи в системе обязательного социального медстрахования внесены дополнения в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Принимаются меры по цифровизации сельского здравоохранения: 87,2% сельских объектов здравоохранения подключены к интернету, 98,5% рабочих мест оснащены компьютерами, 98,2% медицинских организаций внедрили госпитальные информационные системы.

Глава государства поручил обеспечить соответствие системы телемедицинских услуг международным стандартам, включая расширение спектра диагностических услуг и использование современных цифровых решений (облачные технологии сбора, обработки, передачи, хранения и обмена данными).

«Министерство здравоохранения в рамках реализации национального пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планирует перейти на дистанционный формат оказания медуслуг. Это позволит увеличить объем оказания медуслуг посредством цифровых технологий, обеспечивающих дистанционное взаимодействие медработников друг с другом, с физическими лицами, а также документирование совершаемых ими действий», - резюмировала Ажар Гиният.

Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что в селе живут 7,8 млн человек и продолжительность жизни в селах выше, чем в городах.