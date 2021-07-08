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    10:22, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК состоится 10 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 июля 2021 года в 11:00 часов под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан в режиме видеоконференцсвязи. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

    «10 июля 2021 года в 11:00 часов под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан в режиме видеоконференцсвязи.

    На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2021 года. Также Главой государства будут обозначены задачи по развитию экономики в постпандемический период», - написал Берик Уали.



    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Главная Экономика
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