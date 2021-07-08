Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК состоится 10 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 июля 2021 года в 11:00 часов под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан в режиме видеоконференцсвязи. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

«10 июля 2021 года в 11:00 часов под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан в режиме видеоконференцсвязи.

На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2021 года. Также Главой государства будут обозначены задачи по развитию экономики в постпандемический период», - написал Берик Уали.



