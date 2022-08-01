1 Августа 2022 12:00

Расширение сотрудничества с Саудовской Аравией усилит влияние Казахстана в регионе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24-25 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом. Обе страны равно заинтересованы в расширении сотрудничества. Однако какие именно выгоды это может принести Казахстану, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Общий взгляд на развитие экономики

В ходе своего визита Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии. Ключевыми темами стало расширение торгово-экономического сотрудничества и инвестиций, а также укрепление взаимодействия в области финансов, культуры и в сфере СМИ.

Выступая на круглом столе, Президент отметил схожесть взглядов Казахстана и Саудовской Аравии на будущее экономического развития.

«Программа Saudi Vision-2030 и наша Стратегия «Казахстан-2050» нацелены на достижение национального прогресса за счет диверсификации экономики, снижения зависимости от сырьевых товаров, инвестиций в человеческий капитал и, в конечном счете, вхождения в группу наиболее развитых стран», – сказал Глава государства.

Вторым важным направлением Касым-Жомарт Токаев считает диверсификацию и расширение транзитно-транспортных и логистических возможностей, включая Транскаспийский маршрут, соединяющий Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Что могут предложить страны друг другу?

Потенциал для сотрудничества двух стран, на самом деле, обширный. Президент отметил, что Казахстан может предложить более 100 видов несырьевых товаров на сумму около $400 млн в год в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство.

Большой потенциал для сотрудничества, по его мнению, открывается и в реальном секторе экономики.

«Казахстан занимает первое место в мире по запасам вольфрама, второе - по залежам урана и хрома, мы входим в пятерку стран, наиболее богатых марганцем, серебром, цинком, свинцом. Эти запасы предстоит разведать и разработать. Учитывая нашу близость к стремительно развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это действительно отличная возможность для инвестиций. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов», – заявил Президент Казахстана.

Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве в космической отрасли, атомной энергетики, развитии нефтехимической отрасли, производстве зеленого водорода и в других сферах.

Учитывая большой опыт и подготовленную правовую базу Казахстана в аэрокосмической отрасли, это также открывает хорошие перспективы для сотрудничества и инвестиций.

Большие возможности имеются и для взаимодействия в туристической сфере. В частности, Касым-Жомарт Токаев предложил саудовским бизнесменам присмотреться к казахстанским туристско-рекреационным проектам.

Наращивание экспорта несырьевых товаров

Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое – по пастбищным ресурсам (180 млн га).

«Наша страна входит в 10 крупнейших производителей пшеницы и муки. Мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в Королевство», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению экспертов, Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы не только в Саудовскую Аравию, но и на мировой рынок.

«Сколько лет мы говорим об огромном сельскохозяйственном потенциале Казахстана. У нас есть огромные площади земель, причем как чернозема, так и с менее качественной почвой, но пригодной для возделывания. Президент говорит о том, что мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур. Я вижу, как минимум потенциальный рост на 100% при инвестициях в агротехнологии и удобрения», - отметил политолог Никита Шаталов.

Продовольственная безопасность стала ключевым вопросом практически во всех странах во время пандемии.

«После ковида стало очевидно, что мир находится на грани продовольственного кризиса. Мы в этой ситуации можем предоставить свои ресурсы для частичного решения этого вопроса и обеспечения продовольственной безопасности в регионе. Наибольшую эффективность в сотрудничестве для обеих сторон мы можем продемонстрировать в таких сферах, как сельское хозяйство, добыча урана и других полезных ископаемых, транзит товаров и услуг в Китай и Южную Азию и, безусловно, обрабатывающая промышленность, акцент на развитие которой делаем и мы, и королевство», - сказал эксперт.

По итогам визита страны заключили соглашение в области агропромышленного комплекса на сумму $200 млн. Бизнесмены и монархи Персидского залива намерены построить полный цикл переработки зерна. Кроме того, в ближайшее время появятся совместные предприятия по производству кормов, переработке мяса птицы.

По данным Казахстанского Института экономических исследований, в период пандемии торговля Казахстана с миром резко сократилась - с $7,4 млрд до $6,2 млрд. Снижение товарооборота было связано с падением экспорта на 42%. В этот период одновременно импорт, несмотря на карантинные меры и обесценивание национальной валюты, вырос на 30%. Впервые за 20 лет торговое сальдо стало отрицательным.

После июля произошло резкое восстановление внешней торговли до $7,4 млрд к октябрю 2020 года. Однако данные объемы значительно отстают от месячных показателей 2018 и 2019 годов.

Показатели сократились во всех странах. Поэтому расширение сотрудничества в области продовольственных товаров с Королевством одинаково выгодно для обеих государств.

«Зеленое» сотрудничество

Во время визита Президента РК в Саудовскую Аравию состоялись бизнес-встречи, в ходе которых председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев презентовал работу холдинга, отметив, что «Байтерек» является ключевым институтом развития и главным финансовым агентом Правительства Казахстана, поддерживающим экономику страны в ключевых приоритетных секторах.

Канат Шарлапаев отметил, что холдинг уделяет важное внимание и развитию «зеленого» финансирования. В данный момент направлено $700 млн на ряд проектов. Он пригласил предпринимателей Саудовской Аравии вместе с холдингом «Байтерек» реализовать совместные проекты по возобновляемым источникам энергии в Казахстане, так как Саудовская Аравия имеет большой опыт и практику в этом направлении.

В заключение председатель холдинга «Байтерек» подчеркнул, что в современном мире геополитической неопределенности наличие надежного партнера является залогом долгосрочного устойчивого успеха, и холдинг может стать таким партнером для саудовских компаний, которые могут быть заинтересованы в ведении бизнеса в Казахстане.

Какие документы подписаны по итогам визита

В рамках официального визита Главы государства подписано 13 документов.

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта Саудовской Аравии в области спорта.

2. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством СМИ Саудовской Аравии.

3. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене новостями между Саудовским агентством печати и НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

4. Меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange Ltd. и Саудовской фондовой биржей (Tadawul).

5. Протокол санитарно-технических требований к импорту мяса крупного рогатого скота и баранины.

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и ACWA Power.

7. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

8. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «КазБиоСорго» и компанией Ajlan & Bros Holding Group.

9. Соглашение о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики QazTrade» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

10. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Оптоград» и компанией Ajlan & Bros Holding Group по поставкам казахстанского мяса в Саудовскую Аравию.

11. Меморандум о сотрудничестве по инвестициям между АО «Национальная компания KAZAKH INVEST» и Al Rajhi International for Investment (RAII).

12. Меморандум о сотрудничестве между акционерным обществом «Центр развития торговой политики QazTrade» и ООО «Лулу Сауди Гипермаркетс».

13. Соглашение между ТОО «Евразия Инвест ЛТД» и Jamjoom Pharma о поставке сухого кобыльего молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.

К слову, экспорт Казахстана в Саудовской Аравией увеличился на 42% в 2022 году.

Дальнейшее успешное двустороннее сотрудничество – новая точка отсчета не только для двух государств, но и для всего Ближнего Востока, а также для центрально-азиатского региона.

Саудовская Аравия была в числе первых арабских и мусульманских стран, признавших независимость Казахстана 30 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия установлены 30 апреля 1994 года. Посольство Казахстана в Эр-Рияде было открыто 13 декабря 1995 года, а с 28 декабря 2007 года в Джидде функционирует Консульство РК, которое получило статус Генерального консульства с 5 августа 2019 года.