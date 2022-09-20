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Расширение присутствия Microsoft в Казахстане обсудил Президент РК с представителем компании
20 Сентября 2022, 00:17

Расширение присутствия Microsoft в Казахстане обсудил Президент РК с представителем компании

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Обсуждены перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.

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