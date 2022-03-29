Расширение доступа к Pfizer и задержание Кайрата Боранбаева не связаны - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширение доступа к вакцине Pfizer в Казахстане и задержание олигарха Кайрата Боранбаева не связаны друг с другом. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В обществе ходят слухи, что Pfizer разрешили всем, потому что задержали Кайрата Боранбаева. Связано ли это?» - спросили журналисты Ералы Тугжанова после заседания Правительства.

«Задержание никакого отношения к этому не имеет. Компания этого гражданина относится к вакцине «Спутник». С Pfizer никаких связей нет», - ответил Ералы Тугжанов.

По словам заместителя Премьер-Министра, в Казахстане есть свыше 2 миллионов доз вакцины Pfizer.

«Поэтому у населения есть возможность ее использовать. Есть также китайская вакцина, около 2 миллионов доз, а также наша собственная вакцина. Ежемесячно по 500 тысяч производство QazVac у нас идет. Никаких сбоев нет, более того, я думаю, мы в последующем можем выйти на больший объем», - уточнил он.

Напомним, что Кайрат Боранбаев взят под стражу на 2 месяца. Он подозревается в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.