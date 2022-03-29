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    12:38, 29 Март 2022 | GMT +6

    Расширение доступа к Pfizer и задержание Кайрата Боранбаева не связаны - Ералы Тугжанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширение доступа к вакцине Pfizer в Казахстане и задержание олигарха Кайрата Боранбаева не связаны друг с другом. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В обществе ходят слухи, что Pfizer разрешили всем, потому что задержали Кайрата Боранбаева. Связано ли это?» - спросили журналисты Ералы Тугжанова после заседания Правительства.

    «Задержание никакого отношения к этому не имеет. Компания этого гражданина относится к вакцине «Спутник». С Pfizer никаких связей нет», - ответил Ералы Тугжанов.

    По словам заместителя Премьер-Министра, в Казахстане есть свыше 2 миллионов доз вакцины Pfizer.

    «Поэтому у населения есть возможность ее использовать. Есть также китайская вакцина, около 2 миллионов доз, а также наша собственная вакцина. Ежемесячно по 500 тысяч производство QazVac у нас идет. Никаких сбоев нет, более того, я думаю, мы в последующем можем выйти на больший объем», - уточнил он.

    Напомним, что Кайрат Боранбаев взят под стражу на 2 месяца. Он подозревается в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Вакцинация Ералы Тугжанов Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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