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16:10 220
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16:03 206
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Расширен реестр казахстанских предприятий, экспортирующих говядину в Китай
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширен реестр казахстанских предприятий, имеющих право на экспорт говядины в Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.
«Расширен реестр предприятий, имеющих право на экспорт говядины в КНР. 10 мая 2019 года ГТУ КНР включил ТОО «Актюбинский мясной кластер» Актюбинской области, ТОО «MPS» и ТОО «Байсерке агро» Алматинской области в Реестр предприятий, имеющих право на экспорт говядины из РК в КНР», - отмечено в сообщении, опубликованном на официальной страничке ведомства в Facebook.
В Минсельхозе также добавили, что на днях ожидается решение о включении ТОО «Астана Агропродукт» Акмолинской области в этот реестр.
Напомним, что в рамках второго форума «Один пояс - один путь» в городе Пекин 26 апреля был запарафирован ветеринарный сертификат на мясо и мясную продукцию. Ранее пять казахстанских предприятий были включены в реестр.
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