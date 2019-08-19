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Рассчитываем на поддержку кыргызских коллег - аким Алматы о пропаже альпинистов

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Августа 2019, 10:25
Рассчитываем на поддержку кыргызских коллег - аким Алматы о пропаже альпинистов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов в горах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С утра поступила тревожная весть: на кыргызской стороне Заилийского Алатау пропала без вести группа казахстанских альпинистов. В виду того, что наши ребята находятся на территории Кыргызстана, координируем работу с МИД и МВД Казахстана. Поисково-спасательные работы МВД начаты. С горы Хан-Тенгри на место поиска направляется спасательный вертолёт с пешей горной поисково-спасательной группой. Сложность заключается в том, что вертолёт не летает на таких высотах. Максимальная высота подъема 4500 метров. Дальше на месте будут работать и поисковая группа, и добровольцы. Рассчитываем на поддержку кыргызских коллег», - написал аким в Instagram.

Отметим, ранее сообщалось о пропаже алматинских группы альпинистов на вершине Тянь-Шаня.

Алматы   Происшествия   Акимат   Кыргызстан  
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