16:20, 10 Февраль 2023 | GMT +6
Рассчитываем минимум на 9 медалей Чемпионата Азии – глава Федерации легкой атлетики
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава казахстанской Федерации легкой атлетики Даниал Ахметов поделился ожиданиями от участия сборной нашей страны в Х Чемпионате Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы рассчитываем минимум на 9 медалей, поскольку есть очень хорошие предпосылки. Думаю, нет смысла озвучивать раньше времени имена тех, кто, по нашему мнению, должен победить. Это вопрос не моей суеверности, а этики», - сказал Даниал Ахметов на пресс-конференции в Национальном центре олимпийской подготовки.
Он подтвердил участие в соревнованиях чемпионки мира Норы Джеруто.
«Нора Джеруто будет участвовать, сегодня будет стартовать. Надеемся, что она достойно выступит, потому что Нора является спортсменом, который в течение трех лет показывает лучшие результаты», - напомнил глава федерации.
Напомним, сегодня в столице стартует Х Чемпионат Азии по легкой атлетике. Участие в чемпионате примут более 360 спортсменов.
Фото: gov.kz