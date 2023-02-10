Рассчитываем минимум на 9 медалей Чемпионата Азии – глава Федерации легкой атлетики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава казахстанской Федерации легкой атлетики Даниал Ахметов поделился ожиданиями от участия сборной нашей страны в Х Чемпионате Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы рассчитываем минимум на 9 медалей, поскольку есть очень хорошие предпосылки. Думаю, нет смысла озвучивать раньше времени имена тех, кто, по нашему мнению, должен победить. Это вопрос не моей суеверности, а этики», - сказал Даниал Ахметов на пресс-конференции в Национальном центре олимпийской подготовки.

Он подтвердил участие в соревнованиях чемпионки мира Норы Джеруто.

«Нора Джеруто будет участвовать, сегодня будет стартовать. Надеемся, что она достойно выступит, потому что Нора является спортсменом, который в течение трех лет показывает лучшие результаты», - напомнил глава федерации.

Напомним, сегодня в столице стартует Х Чемпионат Азии по легкой атлетике. Участие в чемпионате примут более 360 спортсменов.

Фото: gov.kz