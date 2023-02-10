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    16:20, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Рассчитываем минимум на 9 медалей Чемпионата Азии – глава Федерации легкой атлетики

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава казахстанской Федерации легкой атлетики Даниал Ахметов поделился ожиданиями от участия сборной нашей страны в Х Чемпионате Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы рассчитываем минимум на 9 медалей, поскольку есть очень хорошие предпосылки. Думаю, нет смысла озвучивать раньше времени имена тех, кто, по нашему мнению, должен победить. Это вопрос не моей суеверности, а этики», - сказал Даниал Ахметов на пресс-конференции в Национальном центре олимпийской подготовки.

    Он подтвердил участие в соревнованиях чемпионки мира Норы Джеруто.

    «Нора Джеруто будет участвовать, сегодня будет стартовать. Надеемся, что она достойно выступит, потому что Нора является спортсменом, который в течение трех лет показывает лучшие результаты», - напомнил глава федерации.

    Напомним, сегодня в столице стартует Х Чемпионат Азии по легкой атлетике. Участие в чемпионате примут более 360 спортсменов.

    Фото: gov.kz

    Теги:
    Сборная Казахстана Спорт Легкая атлетика
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