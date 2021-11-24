Распыление неизвестных химикатов над Атырау назвали фейком

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяют информацию о том, что над Атырау распыляли неизвестные химикаты. В качестве доказательства приложены снимки конденсационных следов, оставленных в небе пролетающими самолетами. Это неправда! Информацию опровергли в акимате Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

«Как сообщили в департаменте экологии по Атырауской области, по данному факту в ведомство не поступало никаких заявлений. Станции мониторинга качества атмосферного воздуха, расположенные на территории Атырауской области, также не зафиксировали никаких выбросов в связи с этим событием. Говорить об обработке или распылении каких-либо химикатов с летательных аппаратов нецелесообразно», — рассказали в ведомстве.

Также в акимате региона отметили, что, по утверждению специалистов, показанные на фото белые полосы в небе — конденсационные следы. Это видимые в воздухе следы, состоящие из сконденсированной влаги, капель или ледяных кристаллов, которые возникают в атмосфере за движущимися летательными аппаратами.

Теория о химтрейлах – распылении химикатов при помощи летательных аппаратов – конспирологическая и не имеет доказательств.