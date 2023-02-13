Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Распространяемый в чатах Петропавловска скриншот о нападении в школе – фейк

13 Февраля 2023, 17:09
Распространяемый в чатах Петропавловска скриншот о нападении в школе – фейк

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в родительских чатах активно распространяется скриншот Telegram-канала, в котором говорится якобы о событиях, произошедших сегодня в школе № 4. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что это фейк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе полицейского ведомства отметили, что информация в скриншоте касается событий в российском городе Астрахань. Там в декабре 2021-го года экстренные службы получили ложное сообщение о заминировании 14-ти школ. Рассылку в своем Telegram-канале тогда сделал неизвестный пранкер.

Стражи порядка просят не рассылать непроверенные данные и доверять только официальной информации.

photo

Утром 13-го февраля ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы № 4. Его задержали сотрудники полиции. Двое пострадавших детей находятся в реанимации.

Прокуратура области заявила, что в рамках досудебного расследования действиям администрации школы будет дана правовая оценка.

После случившегося в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана.


Новости по теме
«Сняла порчу» и похитила накопления пенсионерки мошенница в СКО
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Фейк: Через металлодетекторы нельзя проходить чаще 20 раз в год
Теги:
Читайте также
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
«Сняла порчу» и похитила накопления пенсионерки мошенница в СКО
Карагандинские педагоги сделали подарок школьнику, спасшему младшую сестру во время пожара
Спасатель предотвратил суицид в СКО
Фейк: Через металлодетекторы нельзя проходить чаще 20 раз в год
Терминал по выдаче документов запустили в ЦОНе Астаны
Специальная программа о Димаше Кудайбергене появилась на мексиканском радио
Женщину с частичной потерей памяти разыскала служебная собака в Костанае
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей