Распространителей наркорекламы через QR-код задержали в Шымкенте

Сотрудниками полиции Шымкента задержаны двое граждан, подозреваемых в распространении листовок с QR-кодами, ведущими на онлайн-платформу по продаже наркотических средств.

Достаточно было отсканировать QR-код и пользователь попадал на интернет-ресурс, где можно было заказать запрещенные вещества.

— При координации прокуратуры города полицией была пресечена незаконная деятельность двух граждан. У задержанных при себе были обнаружены листовки с изображением QR-кода, переход по которому вел на канал реализации наркотических средств, — отметили в надзорном органе.

В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье 299-1 Уголовного кодекса РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров».

Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в ходе спецоперации в столице задержали международную преступную группу, занимавшуюся продажей синтетических наркотиков. У фигурантов изъято более 100 кг мефедрона.