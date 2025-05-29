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    01:00, 29 Май 2025 | GMT +5

    Распространителей наркорекламы через QR-код задержали в Шымкенте

    Рекламные листовки злоумышленники распространяли в людных местах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Объявления с опасными QR-кодами
    Фото: stopfake.kz

    Сотрудниками полиции Шымкента задержаны двое граждан, подозреваемых в распространении листовок с QR-кодами, ведущими на онлайн-платформу по продаже наркотических средств.

    Достаточно было отсканировать QR-код и пользователь попадал на интернет-ресурс, где можно было заказать запрещенные вещества.

    — При координации прокуратуры города полицией была пресечена незаконная деятельность двух граждан. У задержанных при себе были обнаружены листовки с изображением QR-кода, переход по которому вел на канал реализации наркотических средств, — отметили в надзорном органе.

    В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье 299-1 Уголовного кодекса РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров».

    Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы.

    Напомним, ранее в ходе спецоперации в столице задержали международную преступную группу, занимавшуюся продажей синтетических наркотиков. У фигурантов изъято более 100 кг мефедрона.

    Теги:
    Полиция Борьба с наркотиками Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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