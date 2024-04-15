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    14:55, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Распространителей фейков, связанных с паводком, наказали в СКО

    фейки о паводках
    Фото: коллаж Kazinform

    Североказахстанские полицейские убедительно просят жителей и гостей области доверять только официальной информации, передает агентство Kazinform.

    Новостные фейки мешают людям ориентироваться в ситуации. В условиях ЧС кто-то может поверить даже совершено нелепым слухам. К примеру, в соцсети «TikTok» появилось сообщение о том, что якобы вместе с водой в подтопленном районе Подгоры в Петропавловске появились… волки и дикие кабаны. Полицейские установили изготовителя фейка — им оказался 20-летний петропавловец.

    А его ровесница в той же соцсети распространила ложные сведения о том, что в паводке якобы погибли два ребёнка. Данная информация также является фейком.

    - В отношении обоих распространителей информации, не соответствующей действительности, ведётся сбор административного материала. Согласно части 3 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях «Размещение, распространение ложной информации», им грозит штраф до 20 месячных расчётных показателей, — сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДП СКО.

    Теги:
    Подтопления Северо-Казахстанская область Фейки Полиция Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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