Распространителей фейков, связанных с паводком, наказали в СКО

Североказахстанские полицейские убедительно просят жителей и гостей области доверять только официальной информации, передает агентство Kazinform.

Новостные фейки мешают людям ориентироваться в ситуации. В условиях ЧС кто-то может поверить даже совершено нелепым слухам. К примеру, в соцсети «TikTok» появилось сообщение о том, что якобы вместе с водой в подтопленном районе Подгоры в Петропавловске появились… волки и дикие кабаны. Полицейские установили изготовителя фейка — им оказался 20-летний петропавловец.

А его ровесница в той же соцсети распространила ложные сведения о том, что в паводке якобы погибли два ребёнка. Данная информация также является фейком.