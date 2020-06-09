Распространения коронавируса регионам не избежать – глава научного медцентра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абай Байгенжин поделился своим мнением касательно коронавирусной ситуации в Казахстане в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Абай Кабатаевич, как Вы оцениваете коронавирусную ситуацию в Казахстане в целом? Можно ли считать, что критический момент пройден?

- Благодаря тому, что первые случаи коронавирусной инфекции проникли в Казахстан достаточно поздно и учитывая вовремя принятые адекватные меры по введению карантина Министерством здравоохранения и Правительством в целом, можно сказать, что ситуация с коронавирусом в Казахстане прошла и проходит достаточно в мягком режиме. Если взглянуть на нашу статистику, то уровень заражения намного меньше, чем в тех странах, которые соприкоснулись с вирусом первыми. Это Китай - Ухань, США, Южная Европа. Я однозначно могу сказать, что критический момент пройден, а распространение коронавируса на текущий период - это последствия уже локального распространения инфекции.

- Некоторые люди, в том числе и врачи, призывают не бояться коронавируса, приводя в качестве довода тот факт, что от ряда других болезней уровень смертности выше. Как считаете Вы?

- Я не уверен, что эти слова могут принадлежать моим коллегам. Врачи, как никто, знают, чем может угрожать COVID-19 и знают цену словам. Слово лечит, но слово и убивает. Тот факт, что от ряда других болезней уровень смертности выше, чем от коронавируса — это известно.

Сердечно-сосудистые, онкологические заболевания - это как раз та категория болезней, которые не относятся на сегодняшний день к инфекционным заболеваниям. Сейчас мы говорим о том, как быстро в течение короткого времени коронавирусная инфекция может заразить большое количество населения, и может вызвать осложнения у людей имеющих определенный риск, в том числе тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, больных с заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом, онкобольных. Поэтому, я считаю, что здесь надо подходить избирательно.

- Министр здравоохранения говорил, что большая часть заболевших коронавирусом в РК не испытывает симптомов. Как Вы думаете, является ли это поводом для оптимизма?

- В своих выступлениях министр здравоохранения действительно говорил о том, что большая часть заболевших коронавирусом у нас в стране не испытывают симптомов. Удельный вес таких больных около 60%. Вы помните самое начало внедрения карантина, когда были закрыты наша столица и крупнейший город Казахстана — Алматы. Мы больше всего боялись привозной инфекции. В настоящее время у нас идет распространение по регионам, и этого не избежать, пока люди будут тесно контактировать друг с другом. Но титр заражаемости намного ниже, поэтому я поддерживаю министра в плане того, что у нас есть определенные данные на то, что постепенно сможем локализовать распространение этой инфекции, при условии соблюдения нами – гражданами страны - всех карантинных правил.

- Много дискуссий вызывает вопрос ношения масок. Нужно ли их носить, находясь на свежем воздухе?

- Масочный режим, это один из немногих режимов, который на самом деле является эффективным способом сохранения собственного здоровья. Но находясь на свежем воздухе, если рядом с вами никого нет, вы можете ходить без маски.

При кашле или чихании инфекция может вылететь со скоростью до 120 км/ч, а при нормальном дыхании обмен воздуха вокруг вас происходит на расстоянии максимум от 60 см до одного метра. Все зависит от того, насколько сильный ветер вокруг вас, то есть при такой ситуации вы абсолютно можете быть уверены, что воздушно-капельным путем вы не заразитесь, поэтому маски носить, находясь на свежем воздухе и вне контакта с другими людьми не нужно. Однако я очень рекомендую надевать перчатки и стараться не касаться лица.

- Есть мнение: для того, чтобы победить пандемию, нужно большей части населения переболеть вирусом. Разделяете ли Вы эту точку зрения?

- Это мнение основано на опыте человечества по переносу многих других инфекций. Я в своей статье, которую написал в газете «Экспресс К» от 27 мая, об этом рассказал подробно, на чем это основывается. В течение времени у каждого человека должен образоваться естественный, так называемый нестерильный иммунитет. Конечно, сложно говорить, как поведет себя коронавирус, но опыт прошлых перенесённых инфекций показывает нам то, что лучше не испытывать судьбу и не болеть. Но жизнь покажет, насколько эта теория оказалась верна.

- Какова вероятность того, что карантинные меры будут вновь ужесточены? Можете ли Вы спрогнозировать примерные сроки второй волны, основываясь на своем врачебном и всемирном опыте?

- Я не ясновидящий. Прогноз – это не благодарное дело. Министр здравоохранения не раз предупреждал об этом казахстанцев. После того, как в стране поэтапно начали снимать ограничения по карантину, многие стали этим пренебрегать. Выйдя на улицу, мы замечаем, что большинство людей в парках, на детских площадках находятся без масок. Мы должны осознанно отнестись к тому, что карантинные меры необходимо соблюдать. И тогда, возможно, ожидать быстрого возвращения коронавируса в скором времени не стоит. Но никто не гарантирует, что вторая волна может нас миновать. Скорее всего, это может быть в осенний период, когда изменяются климатические условия. В целом, многое зависит именно от нас.

- Давайте, поговорим о вакцине. Казахстанские ученые, работающие над созданием вакцины против COVID-19, называют не очень утешительные сроки создания, учитывая сложность и кропотливость исследований и последующих испытаний. Стоит ли ждать в целом, что вакцина вовремя придет на помощь человечеству?

- В настоящее время известно, что разработкой и созданием вакцины против COVID-19 занимаются более чем в ста странах. В мире существует всего два мощнейших научных института, оснащённые всем необходимым потенциалом: учеными-вирусологами, лабораторным оборудованием, испытательными полигонами, а также финансовым обеспечением из стен, которых вышли готовые препараты, вакцины, которые чаще и больше всего закупаются странами: один находится в США, другой в Российской Федерации. Даже такие ведущие страны как Япония, КНР, Франция, имея профессиональную базу и финансовую поддержку, в настоящее время не разглашают конкретные сроки создания вакцины.

- В своей статье Вы назвали одним из лучших средств защиты от коронавируса обычное хозяйственное мыло. Расскажите об этом подробнее.

- Да, всем известно об особом свойстве хозяйственного мыла - убивать бактерии. Его молекулы имеют возможность разрушать мембрану коронавируса. Мыло имеет гибридную структуру. Так при мытье рук все микроорганизмы окружаются молекулами. А все микробы, которые «убило» мыло, смываются вместе с водой. Поэтому мы всегда рекомендуем тщательно мыть руки хозяйственным мылом перед едой, после прогулок и любых контактов.

- Говоря о средствах защиты, за время пандемии высказывались самые разные мнения о якобы целебных свойствах чеснока, имбиря и даже алкоголя. Как Вы относитесь к таким высказываниям?

- Я всегда основываюсь на доказательной базе и отношусь к таким высказываниям философски. Существуют испытанные народные средства, к которым отношусь с уважением.

- В этой же статье Вы рассказывали о разных версиях происхождения вирусов в целом. Как Вы считаете, откуда возник именно этот вирус?

- Да, версий происхождения вирусов на планете очень много. Наукой доказано, что три четверти новых заболеваний передаются людям от животных. И даже не сомневаются, что коронавирус появился естественным путем, и не мог быть созданным человеком, как думают многие. Сначала он появился у летучих мышей, затем передался панголину – крупной ящерице. Детальное исследование показало, что вирус, живущий в его организме, способен проникать в клетки человека и инфицировать его, а вот коронавирус летучей мыши этого делать не может. В этой связи не исключено, что вирус попал к человеку от промежуточного хозяина.

- С 1 июня открылось железнодорожное сообщение между казахстанскими городами, ранее было запущено авиасообщение, сняты блокпосты. Как Вы считаете, может ли именно это спровоцировать вторую волну?

- В целом, думаю, эти мероприятия не вызовут никаких всплесков. Это абсолютно разумно, что мы открыли возможность людям посещать города, но ответственность с людей не снимается.

- Спасибо за беседу!