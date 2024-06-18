Распространение саранчи в Казахстане остается под контролем - МСХ РК

В Министерстве сельского хозяйства РК прокомментировали текущую ситуацию по химической обработке против саранчовых в стране, передает агентство Kazinform.

На 18 июня защитными мероприятиями охвачен 1,4 тысяч гектаров территорий. В них задействованы 2500 человек, 427 единиц специального оборудования.

В Актюбинской области защитные мероприятия против итальянского пруса и азиатской саранчи проводятся во всех 12 районах. На сегодняшний день из 777 тыс га запланированных к обработке завершены работы на 450 тысяч га, что составляет около 60% от всего объема. В частности, в Уилском районе обработано 54000 га территорий.

По данным специалистов эффективность применяемых препаратов составляет 85%. Задействовано 74 единицы техники.

- Несмотря на стабильную ситуацию, мониторинговые обследования по выявлению мест отрождения саранчи продолжаются. В них задействовано порядка 600 человек. По поручению министра сельского хозяйства в регионе находится председатель КГИ в АПК Дархан Абдикаримов. Ситуация в Актюбинской области под контролем. Препаратов и техники достаточно, - говорится в сообщении.

В Туркестанской области химические обработки завершены, от мароккской саранчи обработано 348 тысяч гектаров. Мониторинговые обследования продолжаются.

В Костанайской области химические обработки против итальянского пруса и азиатской саранчи продолжаются, обработано 210 тысячи гектаров. Привлечены 130 работников. Используется 55 единиц техники.

В Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях обработано 350 тысяч гектаров.

В министерстве отметили, что аграриям оказывают поддержку в обработках: в частности помогают с водой, сообщают о местах обнаружения саранчовых вредителей.

Проведение химических обработок в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях начнется по мере выявления площадей, подлежащих к обработке.

- Ситуация стабильная, но в целях исключения риска распространения саранчовых и выявления новых очагов, специалисты областных и районных территориальных инспекций КГИ вместе с обследователями Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов продолжают проводить мониторинговые обследования. Также есть опасность перелёта саранчовых со стороны приграничных территорий. В целях недопущения снижения эффективности проведённых химических обработок, сохранения стабильной фитосанитарной обстановки в соседние страны направлены письма о незамедлительном принятии мер по ужесточению контроля за распространением саранчовых на приграничной территории с РК, - сообщает пресс-служба ведомства.

Также, министерстве отметили, что принимаются исчерпывающие меры по организации своевременных защитных мероприятий.