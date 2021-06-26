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Распространение саранчи на площади 640 тыс. га. прогнозируют в Казахстане

26 Июня 2021, 10:05
Распространение саранчи на площади 640 тыс. га. прогнозируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Минсельхозе сообщили о мерах по борьбе с саранчовыми вредителями в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Так, на территории сельских округов Баскудык, Жабасак, Сарат, Актасты, Акколь и Кумкудык Айтекебийского района Актюбинской области продолжаются защитные фитосанитарные мероприятия по борьбе с итальянским прусом.

В них задействованы 9 единиц техники, в т.ч. два газогенератора, один самолёт и 6 наземных опрыскивателей. Обработки начаты своевременно, в научно обоснованные сроки. Специалисты отмечают, что для обеспечения максимальной эффективности химобработки проводятся в вечернее и предрассветное время, когда саранча находится в малоподвижном состоянии.

Также в пресс-службе подчёркивают, что в регион был своевременно доставлен весь требуемый объем инсектицидов, заблаговременно заключены договора с поставщиками услуг по химобработке. На территории Айтекебийского района обработку ведут препаратами «Энжио», «Локустин», «Зеленый Барьер», «Гринголд», «Вантэкс» и «Ципрофен».

В текущем году в Актюбинской области, по информации КГИ в АПК, прогнозируется распространение стадных саранчовых на 70,39 тыс. га. В целом же по республике появление вредителей ожидается на площади, превышающей 640 тыс. га.

Пестициды и услуги по химобработкам закуплены на всю прогнозируемую площадь. Кроме того, имеется дополнительный запас на 223 тыс. га. Для эффективной обработки стадной саранчи произведен закуп препаратов различных групп пестицидов, совместно с акиматами областей созданы оперативные штабы, возглавляемые заместителями акимов, а также утверждены планы работ по организации работ по мониторингу и химическим обработкам.

К обработкам будут привлечены 183 единицы специальной опрыскивающей техники, (150 наземных опрыскивателей, 12 самолетов, 13 судов сверхлегкой авиации (СЛА) и 8 аэрозольных газогенераторов (ГАРД).

Для выявления очагов распространения стадных саранчовых вредителей обследование проводится на площади 38,4 млн га, с привлечением 524 единиц автотранспорта и 1230 обследователей.

В Туркестанской и Жамбылской областях республики обработки против мароккской саранчи уже завершены, в Актюбинской области обработки против итальянского пруса продолжаются.

Ситуация по борьбе со стадной саранчой находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.


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