Распространение особо опасных организмов на 3,7 млн га ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов», в 2020 году в Казахстане ожидается распространение особо опасных вредных организмов на площади 3,7 млн га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

«Ожидается распространение особо опасных вредных организмов том числе болезней зерновых культур – на 1,4 млн га, стадных саранчовых – на 553 тысячах га, серой зерновой совки – на 652 тысячах га, а также гессенской мухи, клопа вредной черепашки, хлебного жука, хлопковой совки, паутинного клеща, колорадского жука и мышевидных грызунов – на 142,4 тысячи га», - сообщили в МСХ.

В октябре 2019 года в законодательство страны были внесены изменения и дополнения, которые предусматривают разграничение ответственности между государством и сельхозтоваропроизводителями за проведение карантинных и фитосанитарных мероприятий против особо опасных вредных организмов и карантинных объектов.

Эти изменения дают СХТП свободу выбирать и приобретать любые желаемые пестициды в момент, когда им это необходимо. Теперь аграрии не будут зависеть от сроков проведения государственных закупок препаратов и услуг по обработке полей.

Также новым законом предусмотрено удешевление до 50% стоимости пестицидов, самостоятельно приобретаемых СХТП для борьбы с особо опасными вредными организмами и карантинными объектами на собственной территории.