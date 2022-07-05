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Распределение жилья для очередников будет проходить прозрачно – Алихан Смаилов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
5 Июля 2022, 11:18
Распределение жилья для очередников будет проходить прозрачно – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во вторник, 5 июля, состоялось очередное заседание Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Первым вопросом на повестке заседания обсуждалась реализация новых подходов в жилищной политике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

С докладами выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев, а также акимы ряда регионов.

Глава Правительства отметил, что в текущем году ожидается ввод 15 млн кв. м жилья, что даст возможность 138 тыс. семей улучшить свои жилищные условия. Так, за пять месяцев введено 4,7 млн кв. м жилья (103,4 % к прошлому году).

«Для достижения всех показателей по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нами были разработаны новые подходы в жилищной политике, которые позволят повысить доступность жилья для граждан, а также улучшить условия и качество их жизни. Теперь распределение жилья для очередников будет осуществляться централизованно и прозрачно по принципу «одного окна». Основным оператором выступит Отбасы банк», - сказал А. Смаилов.

Также Премьер-Министр сообщил о новых механизмах обеспечения граждан жильем. Среди них – субсидирование арендной платы и строительство жилья на селе. В этом году за счет данных механизмов планируется обеспечить 70 тыс. граждан субсидиями на аренду и порядка 2,8 тыс. новым жильем в сельской местности.

Глава Кабмина обратил внимание на проводимую обширную работу по цифровизации жилищно-коммунальной сферы. Внедряются системы «Е-Құрылыс» и «Е-Шанырақ», а также централизованный учет данных по вводу жилья через Портал градостроительного кадастра.

В целом, отметил Алихан Смаилов, для консолидации и упорядоченности подходов в жилищном строительстве и ЖКХ ведется работа по принятию Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года.

Завершая выступление, Премьер-Министр поручил Мининдустрии совместно с заинтересованными госорганами:

- обеспечить качественную и оперативную отработку всех положений законопроекта по новым подходам в жилищной политике с Парламентом;

- завершить работы по внедрению всех информационных систем в жилищной сфере и обеспечить их интеграцию со всеми необходимыми базами данных;

- принять меры по своевременному вводу запланированных объемов жилья и инженерной инфраструктуры в целях обеспечения нуждающихся.


Фото: primeminister.kz
Правительство РК   Премьер-министр РК   Строительство   Жилье   Общество   МИИР РК   Алихан Смаилов  
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