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Расположенные под линией электропередач дома снесут в Нур-Султане

Редактор:  
Алла Серикбаева
31 Августа 2022, 14:57
Расположенные под линией электропередач дома снесут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с жителями района Байконыр. На своей странице в Instagram он сообщил о сносе домов, расположенных по улице Культегин под линиями электропередач, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

«В каждом районе есть свои сложные, но весьма важные вопросы. К примеру, в районе Байконыр по улице Культегин расположены высоковольтные линии электропередач (ЛЭП). Данной проблеме уже 26 лет. Встретились с жителями данного района. Поэтапно будем сносить дома, в первую очередь те, которые находятся непосредственно вблизи линий электропередач. Это дома, расположенные по улице Культегин, Асан кайгы, Сырдария, Лермонтова. В перспективе – прилегающий участок тоже будем демонтировать. Это вопрос не одного дня, и не одного года. В среднем на проект уйдет от 3 до 5 лет», - сообщил аким Нур-Султана.

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Также он проинформировал, что в прошлом году приступили к разработке проектно-сметной документации по выносу ЛЭП, сейчас она находится на экспертизе.

«Осенью текущего года приступим к реализации масштабного проекта. В первую очередь будем сносить дома, которые находятся под ЛЭПами, на участках, где запланировано строительство дорог и инженерных сетей. Параллельно будут вестись работы по оценке домов, их выкупу и сносу. После того, как по ул. Асан кайгы включим дополнительное электричество, ЛЭП по ул. Культегин демонтируем. В генплане разработали проект детальной планировки. Вместо частного сектора будут социальные объекты, ЖК, общественные пространства», - написал Алтай Кульгинов.

Только по Асан кайгы расположено более 200 домов. Там, по словам акима, планируется построить восьмиполосную дорогу со всеми инженерными сетями, параллельно ул. Валиханова. «Тогда микрорайон станет также привлекательным для инвесторов. Таким образом, уже с этого года начнем поэтапно сносить дома по ул. Культегин, Асан кайгы, Сырдария и др.», - проинформировал глава города.


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Фото : gov.kz


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