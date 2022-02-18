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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 19 февраля
18 Февраля 2022 20:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят три спортсмена из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Расписание их выступлений представлено ниже (время — по Нур-Султану).
12:00 Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 50 км. Свободный стиль
Евгений Величко
13:00, 14:30 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Полуфинал, финал
Дмитрий Морозов
13:45, 15:00 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Полуфинал, финал
Надежда Морозова.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине закончатся 20 февраля. На данный момент у Казахстана ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров.
Фото: НОК РК
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