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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 19 февраля

18 Февраля 2022 20:30
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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 19 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят три спортсмена из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Расписание их выступлений представлено ниже (время — по Нур-Султану).

12:00 Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 50 км. Свободный стиль
Евгений Величко

13:00, 14:30 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Полуфинал, финал
Дмитрий Морозов

13:45, 15:00 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Полуфинал, финал
Надежда Морозова.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине закончатся 20 февраля. На данный момент у Казахстана ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров.

Фото: НОК РК


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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада-2022  
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