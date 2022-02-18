Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 19 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят три спортсмена из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Расписание их выступлений представлено ниже (время — по Нур-Султану).

12:00 Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 50 км. Свободный стиль

Евгений Величко

13:00, 14:30 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Полуфинал, финал

Дмитрий Морозов

13:45, 15:00 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Полуфинал, финал

Надежда Морозова.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине закончатся 20 февраля. На данный момент у Казахстана ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров.

Фото: НОК РК



