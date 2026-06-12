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    Расписание матчей второго дня ЧМ-2026 по футболу: когда и где смотреть в Казахстане

    На чемпионате мира-2026 по футболу начинаются матчи второго игрового дня группового этапа, передает Kazinform.

    Расписание матчей второго дня ЧМ-2026 по футболу: когда и где смотреть в Казахстане
    Фото: AZƏRTAC

    Предстоящей ночью и утром по времени Казахстана состоится три матча.

    В группе В в Торонто сыграет сборная одной из стран-хозяек Мундиаля — Канады, ее соперником будет Босния и Герцеговина, один из футболистов которой Иван Башич выступает также за «Астану». Матч начнется ровно в полночь.

    Утром по времени Казахстана сыграют свои стартовые матчи команды группы D. Еще одна сборная-хозяйка Мундиала — США — выйдет на матч против Парагвая в Лос-Анджелесе, а в Ванкувере встретятся команды Турции и Австралии.

    Полный график матчей второго игрового дня по времени Казахстана выглядит так:

    13 июня

    • 00:00 Канада — Босния и Герцеговина
    • 06:00 США — Парагвай

    Трансляции матчей на территории Казахстана ведут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

    Полное расписание матчей турнира доступно здесь.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Чемпионат мира
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор