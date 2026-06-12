Расписание матчей второго дня ЧМ-2026 по футболу: когда и где смотреть в Казахстане

Предстоящей ночью и утром по времени Казахстана состоится три матча.

В группе В в Торонто сыграет сборная одной из стран-хозяек Мундиаля — Канады, ее соперником будет Босния и Герцеговина, один из футболистов которой Иван Башич выступает также за «Астану». Матч начнется ровно в полночь.

Утром по времени Казахстана сыграют свои стартовые матчи команды группы D. Еще одна сборная-хозяйка Мундиала — США — выйдет на матч против Парагвая в Лос-Анджелесе, а в Ванкувере встретятся команды Турции и Австралии.

Полный график матчей второго игрового дня по времени Казахстана выглядит так:

13 июня

00:00 Канада — Босния и Герцеговина

06:00 США — Парагвай

Трансляции матчей на территории Казахстана ведут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Полное расписание матчей турнира доступно здесь.