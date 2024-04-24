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    11:45, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Распылившего на Арбате перцовый баллончик ищет полиция Алматы

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    В Алматы неизвестные люди распыляли перцовый баллончик на многолюдном Арбате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В одном из Телегам-каналов появилось видео, на котором видно, как люди задыхаются и кашляют. Сообщается, что неизвестные распыляли неизвестное вещество на алматинском Арбате. 

    В департаменте полиции города сообщили, что по факту проводится проверка.

    — Личность хулигана, распылившего в общественном месте перцовый баллончик, устанавливается. Он непременно будет привлечен к ответственности, — сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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