11:45, 24 Апрель 2024 | GMT +6
Распылившего на Арбате перцовый баллончик ищет полиция Алматы
В Алматы неизвестные люди распыляли перцовый баллончик на многолюдном Арбате, передает корреспондент агентства Kazinform.
В одном из Телегам-каналов появилось видео, на котором видно, как люди задыхаются и кашляют. Сообщается, что неизвестные распыляли неизвестное вещество на алматинском Арбате.
В департаменте полиции города сообщили, что по факту проводится проверка.
— Личность хулигана, распылившего в общественном месте перцовый баллончик, устанавливается. Он непременно будет привлечен к ответственности, — сообщили в пресс-службе департамента полиции города.