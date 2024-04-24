Распылившего на Арбате перцовый баллончик ищет полиция Алматы

В Алматы неизвестные люди распыляли перцовый баллончик на многолюдном Арбате, передает корреспондент агентства Kazinform.

В одном из Телегам-каналов появилось видео, на котором видно, как люди задыхаются и кашляют. Сообщается, что неизвестные распыляли неизвестное вещество на алматинском Арбате.

В департаменте полиции города сообщили, что по факту проводится проверка.