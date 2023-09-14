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    20:00, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Раскрыты подробности визита Президента Касым-Жомарта Токаева в США

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    Photo: Rustem Kozhybayev
    Посол Республики Казахстан в США Ержан Ашикбаев в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о предстоящем участии казахстанской делегации в Генеральной Ассамблее ООН.

    Ержан Ашикбаев сообщил, что в прошлом году в рамках ГА ООН был организован круглый стол с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева и представителей около пятидесяти американских компаний.

    Провели почти десяток двусторонних встреч казахстанской делегации с иностранными представителями. Результаты прошлогодних переговоров можно наблюдать сейчас. Такие крупные компании как «ЕРАМ», «Microsoft» и «InDrive» перенесли свои региональные офисы в Казахстан и вносят свой вклад в развитие IT-сферы нашей страны.

    В недавнем Послании Президента народу Казахстана объем экспорта отечественной IT-отрасли до конца текущего года может достичь 500 млн долларов и в перспективе подняться до одного миллиарда долларов.

    В рамках предстоящего визита казахстанской делегации в Нью-Йорк запланированы встречи с американскими представителями бизнеса в различных областях, в том числе производства продуктов питания и машиностроения.

    Результат работы казахстанской и американской стороны находит свое отражение в статистических данных. По результатам 2022 года объем торговли значительно увеличился и составил более 3 млрд долларов.

    В этом году двусторонняя торговля развивается большими темпами, и уже в первом полугодии выросла на 30%, достигнув 1,8 млрд долларов. По итогам 2022 года инвестиции в Казахстан увеличились на 80 процентов и достигли 6 млрд долларов.

    В ходе предстоящей встречи формат «С5+1» будет иметь особое значение. Данная платформа сочетает в себе два важнейших приоритета нашей внешней политики – развития отношений с США и государствами Центральной Азии.

    Соединенные Штаты являются одной из первых стран, признавших суверенный Казахстан, крупным торговым партнером и инвестором, которые оказывают большую поддержку развитию нашему государству в различных сферах.

    Отношения с государствами Центральной Азии являются одними из важнейших предпосылок для устойчивого развития Казахстана, укрепления нашей безопасности и роста благосостояния казахстанского народа.

    Поэтому указанные два приоритета имеют большое значение в рамках сотрудничества в формате «С5+1», который существует с 2015 года. В рамках данной платформы будет проведена первая встреча на уровне глав государств Центральной Азии.

    Посол Ержан Ашикбаев подчеркнул, что основная цель, которая исходит со стороны Казахстана и государств Центральной Азии сегодня – это конструктивное сотрудничество стран центральноазиатского региона с глобальными державами, в интересах регионального развития, безопасности и обеспечения мира.


    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Политика США Президент
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