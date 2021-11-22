РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:44, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Раскрутку денег в соцсетях обещал туркестанец

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Туркестанской области в соцсети занимался мошенническими действиями, обещая раскрутку денежных средств. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задержан житель Туркестанской области, который в социальной сети «Инстаграм» занимался мошенническими действиями путем раскрутки денежных средств», - сказал Канат Нурмагамбетов.

    При этом мошенник, как отмечают полицейские, уверял граждан, что при внесении 25 тыс. тенге на карту Каспи голд, в течение суток деньги будут возвращены владельцу

    в двух-трехкратном размере.

    «На данный момент по этому факту проводится досудебное расследование», - добавил Канат Нурмагамбетов.

    Ранее сообщалось, что полицейские Казахстана раскрыли более 400 совершенных интернет-мошенничеств.

    «За 7 дней проведения ОПМ «Хай-тэк» зарегистрировано около 300 преступлений. Раскрыто 440 ранее совершенных интернет-мошенничеств», - сказал Канат Нурмагамбетов.


    Теги:
    Мошенничество Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!