Раскрутку денег в соцсетях обещал туркестанец

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Туркестанской области в соцсети занимался мошенническими действиями, обещая раскрутку денежных средств. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержан житель Туркестанской области, который в социальной сети «Инстаграм» занимался мошенническими действиями путем раскрутки денежных средств», - сказал Канат Нурмагамбетов.

При этом мошенник, как отмечают полицейские, уверял граждан, что при внесении 25 тыс. тенге на карту Каспи голд, в течение суток деньги будут возвращены владельцу

в двух-трехкратном размере.

«На данный момент по этому факту проводится досудебное расследование», - добавил Канат Нурмагамбетов.

Ранее сообщалось, что полицейские Казахстана раскрыли более 400 совершенных интернет-мошенничеств.

«За 7 дней проведения ОПМ «Хай-тэк» зарегистрировано около 300 преступлений. Раскрыто 440 ранее совершенных интернет-мошенничеств», - сказал Канат Нурмагамбетов.