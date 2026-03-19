Раскрываемость случаев кибермошенничества в Казахстане выросла на 29%

В нем приняли участие руководители следственного департамента и департамента по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел.

Подведены итоги работы и обсуждены меры по повышению эффективности следственно-оперативной деятельности.

За 2 месяца текущего года отмечается снижение интернет-мошенничеств на 8,3% (с 4 385 до 4 023).

К уголовной ответственности привлечено 913 злоумышленников.

Раскрываемость кибермошенничеств возросла на 29% (с 36,5% до 66%), возмещаемость ущерба составила 57% (1,9 млрд тенге из 3,4 млрд тенге).

Продолжается активная работа по выявлению дропперских схем.

С момента введения ответственности за дропперство зарегистрировано более 400 дел по статье 232-1 Уголовного кодекса (Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег), из которых 66 уже направлены в суд.

Наряду с этим, пресекается деятельность активаторов SIM-карт и аккаунтов WhatsApp, используемых мошенниками.

Так, в феврале текущего года в Западно-Казахстанской области к 6 годам лишения свободы осужден пособник мошенников.

Он оформил на свое имя более тысячи SIM-карт и передал их злоумышленникам для использования в преступных целях.

Особое внимание уделяется и «серым провайдерам», которые обеспечивают мошенников виртуальной связью.

К примеру, в январе этого года в Костанайской области к 7 годам лишения свободы приговорен техник лжеоператора связи, предоставлявший услуги IP-телефонии зарубежным мошенническим колл-центрам.

— В целом ключевой принцип работы на сегодня — воздействие не только на исполнителей и организаторов, но и на киберсреду и условия, способствующие совершению преступлений, — отметили в ведомстве.

Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как обезопасить средства при использовании мобильного банкинга.