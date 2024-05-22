Раскрыты новые подробности авиакатастрофы с президентом Ирана

Глава администрации президента Ирана, который летел в момент авиакатастрофы в соседнем вертолете, раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси. С его слов в полете была облачность, а не туман. Вертолеты поднялись выше облаков, после чего Bell 212 с летевшим в нем Раиси и другими пассажирами пропал из виду, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на IRNA.

Голам Хусейн Эсмаили, руководитель аппарата президента Ирана, заявил в понедельник, что во время полета погодные условия были благоприятными, «примерно через полчаса после начала полета мы заметили облачное пятно в долине возле шахты», имея в виду медный рудник Сунгун в провинции Восточный Азербайджан.

- Через полчаса после полета возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками, - сообщил Эсмаили.

С его слов через 30 секунд полета над облаками они потеряли из виду вертолет президента. Пилот предположил, что президентский пилот совершил вынужденную посадку, и несколько раз облетел этот район.

Со слов Эсмаили, пилот развернулся и начал искать вертолет президента. В течение полторы минуты установить контакт с ним так и не удалось. Уже тогда допускалось, что Bell 212 разбился. Вертолет с Эсмаили сел на руднике Сунгун.

- Мне сказали, что вертолет мог разбиться, потому что у нас не было контакта в течение полутора минут. Наш вертолет несколько раз сделал круг и не смог установить радиосвязь. Приземлились на шахте Сунгун через 30 секунд, - сообщил руководитель аппарата президента Ирана.

Приземлившись, глава офиса президента пытался связаться с пассажирами потерпевшего крушение вертолета, никто не ответил. Затем ему сообщили, что удалось дозвониться на мобильный телефон капитана Мустафави, и (представитель Верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане Мохаммад Али) аль-Хашем ответил, что он упал в ущелье, но не сказал, что произошло.

- Я плохо себя чувствую, не знаю, что произошло, я под деревьями, никого не вижу, я один, - сообщил аль-Хашем.

Из его объяснения стало ясно, что президентский вертолет Bell 212 разбился. Связь с имамом удалось поддерживать еще несколько часов до его смерти.

Позже выяснилось, что все пассажиры и экипаж вертолета погибли сразу, а аль-Хашем спустя несколько часов. Не было слышно ни звука взрыва, не видно ни огня, ни дыма.

Со слов Эсмаили, погода до 15.30 часов была нормальной для полета вертолета.