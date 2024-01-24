Раскрыты детали выхода на IPO компании Air Astana
Вопрос выхода на IPO компании «Air Astana» прокомментировала управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Ещё один вопрос, который активно задают, - по структуре предстоящего IPO компании «Air Astana». Здесь я бы в начале хотела отметить, что есть очень жёсткие регуляторные правила листинга, по которым вся информация может раскрываться. Простыми словами, чтобы все инвесторы были в одинаковом положении, чтобы у всех инвесторов была равнодоступная информация, мы можем раскрывать только определённые вещи, - сказала Салтанат Сатжан.
Она добавила, что в авиакомпании «Air Astana» подтвердили намерение выхода на IPO.
- В прошлую пятницу Air Astana подтвердила намерение выхода на IPO. В рамках IPO будут размещены первичные акции компании, на которые Air Astana планирует собрать 120 млн долларов, эти деньги пойдут на развитие компании, на её дальнейший рост. Также планируется, что два акционера – «Самрук-Казына» и «Бай Системс» - также будут продавать свои акции. Но точная структура сделки будет определена после соответствующей оценки, - пояснила Салтанат Сатжан.