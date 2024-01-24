Раскрыты детали выхода на IPO компании Air Astana

Вопрос выхода на IPO компании «Air Astana» прокомментировала управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Ещё один вопрос, который активно задают, - по структуре предстоящего IPO компании «Air Astana». Здесь я бы в начале хотела отметить, что есть очень жёсткие регуляторные правила листинга, по которым вся информация может раскрываться. Простыми словами, чтобы все инвесторы были в одинаковом положении, чтобы у всех инвесторов была равнодоступная информация, мы можем раскрывать только определённые вещи, - сказала Салтанат Сатжан.

Она добавила, что в авиакомпании «Air Astana» подтвердили намерение выхода на IPO.