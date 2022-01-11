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Расхождения с данными таможенников Китая и Казахстана достигают миллиарды долларов – Президент РК

Автор:  
Анеля Касымова
11 Января 2022, 12:26
Расхождения с данными таможенников Китая и Казахстана достигают миллиарды долларов – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ответственным госорганам навести порядок на таможенной границе с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Главы государства, Казахстан теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов.

«Значительный потенциал повышения дохода бюджета кроется в наведении порядка на таможне. Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиарды долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет», - сказал Глава государства, выступая в Парламенте.

Президент поручил Генеральной прокуратуре совместно с Министерством финансов, Агентству по финансовому мониторингу совместно с другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.


Президент Казахстана   Правительство РК   Мажилис   Пограничники   Китай  
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