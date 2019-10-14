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Расходы на оказания медпомощи на одного застрахованного составят более 83 тыс. тенге

14 Октября 2019 17:16
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Расходы на оказания медпомощи на одного застрахованного составят более 83 тыс. тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В следующем году расходы на оказания медицинской помощи на одного застрахованного составят 83,1 тыс. тенге. Это приведет к поэтапному снижению «карманных» расходов на жизненно важные медицинские услуги. Об этом сообщил заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на ежегодное увеличение бюджетных средств, выделяемых на финансирование ГОБМП, доля карманных расходов достигла 41% от общих расходов здравоохранения. Это вдвое выше предельного уровня, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (20%)», - напомнил заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов.

По последним данным, на сегодняшний день охват населения системой ОСМС составляет 93%, из них 58% льготных категорий граждан, которые будут обеспечиваться государством. А остальные – это наемные работники, индивидуальные предприниматели и плательщики ЕСП. Таким образом, застрахованные люди с нового года будут получать расширенный объём медпомощи, включающий в себя консультации узких специалистов, дорогостоящие лабораторные анализы и диагностические исследования, как КТ, МРТ.

«Нам очень важно донести людям, что ежемесячно начисляя даже самую минимальную сумму взноса, при заболевании они могут получить любую врачебную помощь стоимостью миллионы тенге. При участии в обязательном социальном медицинском страховании пациентам с самым минимальным размером взносов могут бесплатно сделать дорогостоящие операции по пересадке сердца и печени. Это основной принцип социального страхования», - отметил Эрик Байжунусов.

Кроме того, он отметил, что граждане смогут надеяться на медицинскую страховку при потере места работы в течение трех месяцев.

«В течение трех месяцев люди продолжат получать должные услуги в рамках ОСМС. В дальнейшем, при устройстве на работу заново начнутся ежемесячные начисления за счет работодателя. В противном случае они должны обратиться в соответствующие учреждения и получить статус безработных. Таким образом, за них взнос перечисляет государство», - заявил Байжунусов.

Напомним, что граждане могут получить консультации по номеру 1406 по вопросам медицинской помощи.

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Еламан Турысбеков

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